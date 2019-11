Trono Over, ex opinionista difende Gemma e attacca: “Barbara è una str…”

Uomini e Donne, Gemma Galgani innamorata di Juan Luis ma tutti le mettono i bastoni fra le ruote

Non c’è pace per Gemma Galgani al Trono Over, neanche quando arriva a corteggiarla un uomo che le piace davvero tanto. In questo caso stiamo parlando di Juan Luis, ovviamente, e nella puntata in onda oggi di Uomini e Donne abbiamo visto intrufolarsi fra loro non solo Tina Cipollari con la sua ironia, ma anche un’altra Dama. Un’altra eterna nemica di Gemma. Di chi si tratta? Barbara De Santi: l’insegnante ha infatti chiesto a Maria De Filippi di ballare con Juan Luis. Barbara ha motivato la sua richiesta spiegando che da ragazza ha ballato le danze latino-americane e che pensava di trovare un bravo partner in pista in Juan Luis, viste le sue origini venezuelane. A Gemma questa richiesta non è andata molto a genio, mentre Juan Luis ha accettato per educazione.

Trono Over, Karina Cascella contro Barbara De Santi: il commento pro Gemma

Durante la scorsa puntata era stata Tina a chiedere un ballo a Juan Luis, ma naturalmente l’opinionista lo fa per gioco e per scherzo, viste le sue continue scaramucce con Gemma. Barbara invece potrebbe avere un interesse diverso e per questo alla Galgani non è piaciuto il suo domandare di ballare con Juan Luis, anche perché è arrivato per corteggiare lei. C’è qualcuno tra gli ex protagonisti che hanno difeso Gemma e che la pensa esattamente come lei. Stiamo parlando di Karina Cascella, che da spettatrice continua a guardare Uomini e Donne, in particolare il Trono Over. E così si è lasciata andare a un commento su Instagram oggi pomeriggio: “Scusate ma è vero. Cioè ora va bene tutto ma povera Gemma… Tina gioca lo fa per provocarla come fa sempre con tutti quelli con cui esce Gemma. Ma Barbara è proprio una str…za”.

Karina Cascella difende Gemma dopo la puntata del Trono Over

Ricordiamo bene la schiettezza dei commenti di Karina quando era opinionista a Uomini e Donne, e come dimostra anche quando interviene nei salotti di Barbara d’Urso. Ma cosa penserà Barbara De Santi di queste parole di Karina Cascella? Si difenderà o lascerà correre? Ai posteri l’ardua sentenza…