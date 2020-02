Trono Over, confessioni intime e storie bollenti: Samuel contro tutti, caos Armando

Samuel Baiocchi e Alessia, al Trono Over confessioni intime

Sembrava una storia che sarebbe durata dieci minuti circa e invece il racconto di Samuel Baiocchi e Alessia si è arricchito di particolari che hanno scatenato il putiferio al Trono Over. Inizialmente i due si sono soffermati su quanto lui si sia aperto poco ma quando lei ha sottolineato che Samuel “pretende contatti fisici molto ravvicinati che non ho intenzione di concedergli” il nostro Baiocchi ha iniziato a infastidirsi. Il Cavaliere, supportato anche da Valentina Autiero, ha chiesto ad Alessia come mai non si fosse lasciata andare con lui e non si fidasse ancora dopo ben sei uscite. Maria De Filippi non ha esitato un attimo a rispondere: “Una arriva qua e sa cosa hai fatto con altre persone… Quasi sempre le storie sono terminate dopo che hai conosciuto in modo approfondito le signore, evidentemente per scelta dice ‘Aspetto'”. Come al solito ineccepibile, la De Filippi sembra apprezzare molto l’atteggiamento di Alessia che fa bene a non spingersi oltre fino a quando non ci vede chiaro.

Trono Over, Armando interviene su Samuel e Alessia: i dubbi del Cavaliere di Uomini e Donne

Non che Samuel sia un orco, anzi, però anche quanto accaduto tra lui e Alessia durante una delle tante serate di Sanremo non può che aver frenato la Dama. Alessia ha raccontato che Samuel l’ha lasciata da sola a casa dopo averle detto che “questo bacio [quello che si erano dati, ndr] non è sentito come voglio io”. “Ti sei incavolato – ha poi aggiunto – perché non ti ho dato un bacio passionale come volevi tu!”. Maria ci ha anche scherzato su: “Spiegaci il tuo bacio passionale com’è…”. Quando la Dama ha preso la parola per dire che comunque Samuel la diverte tanto e la fa stare bene è intervenuta una vecchia conoscenza di Uomini e Donne che in queste puntate è stata molto in disparte: Armando Incarnato. Il Cavaliere è uscito anche con Alessia e si è detto stranito dal fatto che l’attrazione che non ha con Samuel, per il quale è scesa, l’ha avuta invece con lui, per il quale non è scesa. “Non hai fatto altro che parlare male di lui”, ha poi aggiunto. In sostanza Armando crede che Alessia accusi Samuel di uscire con tante donne ma che alla fine è lei a fare certe cose. E non è finita qui.

UeD, Veronica Ursida furiosa con Armando: ancora scontri da Maria De Filippi

Come potete ben vedere nel filmato qui sotto, Alessia ha replicato dicendo che Armando non avrebbe proprio dovuto parlare visto che è lui a sproloquiare su Veronica Ursida, della quale le ha raccontato anche dei particolari intimi, e pure su Roberta Di Padua. A quel punto la Ursida non ci ha visto più e ha iniziato a urlare: “Falla finita di parlare di me di parlare con altre donne, la prossima volta ti tiro una sedia!”. Contro Armanda si è scagliata anche Barbara De Santi che, pensando che la nuova arrivata, Valentina, volesse uscire con lui, ha cercato di metterla in guardia: “Lui inventa e la fa passare per quella che non è: sarà la prossima vittima!”. Duro l’intervento di Anna Tedesco su Barbara: “Ha un cervello!”, queste le sue parole su Valentina. “Ma lui è bugiardo!”, ha risposto subito la De Santi. “Ma che ti fr…!”. Atmosfera bollente dall’inizio alla fine insomma, però per motivi diversi.