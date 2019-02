Trono Over, Biagio e Caterina dopo UeD: quando si sposano e dove

Uomini e Donne Trono Over, il matrimonio di Biagio e Caterina: ecco dove e quando

Questa settimana Bigio e Caterina sono stati i protagonisti indiscussi delle nuove puntate del Trono Over. La neo coppia di Uomini e Donne ha lasciato tutti a bocca aperta, facendoci anche un po’ emozionare e sognare. Il cavaliere del parterre maschile ha infatti chiesto la mano della sua nuova compagna. Si sono conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi e dopo aver iniziato a sentirsi telefonicamente, non si sono mai più lasciati. Lei viene dalla Calabria e lui dall’Abruzzo ma, ad oggi, vivono insieme a casa dell’uomo. La donna è anche stata accolta dalla figlia più piccola di lui e a rivelarlo è il diretto interessato. La neo coppia ha infatti rilasciato una dolce intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

Biagio è felicissimo di aver ritrovato finalmente l’amore. Ora, l’uomo pensa al bene della sua nuova compagna, cercando di non farle mancare assolutamente nulla. La tratta come una regina e vuole provare a sposarla prima della fine del 2019. Nonostante il grande desiderio di entrambi, bisogna ancora un po’ di tempo per poterli vedere convolare a nozze. Sia Biagio che Caterina sono in attesa di ricevere le carte del divorzio dai loro precedenti coniugi. L’uomo sogna un matrimonio sulla spiaggia, con gli invitati vestiti tutti di bianco. Lei non ha alcun particolare sogno, l’importante è continuare ad avere al suo fianco il suo nuovo fidanzato.

Trono Over, Biagio e Caterina: le parole inaspettate sugli altri protagonisti di Uomini e Donne

Durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne è stato chiesto a Biagio e Caterina se in trasmissione ci siano persone, secondo loro, interessate solo alla visibilità. I diretti interessati credono che siano molti i personaggi non in cerca dell’amore vero, ma hanno preferito non fare il nome di nessuno. L’orma ex cavaliere dice: “Non mi va di fare i loro nomi ma faccio il nome di uno che invece spera di innamorarsi: Umberto, una bravissima persona, un uomo d’altri tempi, gentile ed elegante.” L’ex dama invece dichiara: “Io ho conosciuto le dame con cui condividevo il camerino, come Valentina e Roberta. Loro secondo me cercano l’amore, ma devono stare attente a chi hanno davanti.”