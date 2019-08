Trono Over, Barbara e Gemma ora amiche: c’entrava Giorgio nelle liti continue

Uomini e Donne, Barbara De Santi parla del suo lavoro da insegnante

Barbara De Santi ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv e ha parlato non solo della sua vita, ma anche della rivalità con Gemma Galgani al Trono Over. Prima di tutto ha parlato del suo lavoro. Barbara è una insegnante di sostegno di una scuola media di Sirmione ed è molto contenta e soddisfatta dei risultati che ottiene. ha parlato per esempio di un ragazzino con problemi di concentrazione che ha portato fino agli esami e che ha ottenuto la promozione. Ricevere i ringraziamenti dei genitori del ragazzino è stato per lei uno dei momenti più belli della sua vita, ha raccontato. Sarà pure strano vedere un’insegnante cercare l’amore in televisione, ma lei non se ne vergogna, ha detto, e sogna il grande amore.

Trono Over, Barbara e Gemma rivali? “Tutta colpa di Giorgio Manetti”

Poi Barbara ha parlato della storica rivalità con Gemma, una rivalità nata però da una bella intesa fra le due. La De Santi infatti ha raccontato: “Gemma era una donna che stimavo molto. Era il mio riferimento. Era la persona con cui mi consigliavo quando c’era da capire se un uomo poteva o meno fare al caso mio. Poi, però, i nostri rapporti si sono rovinati. Ma non certo per colpa mia”. Di chi sarà stata la colpa? Barbara ha tirato in ballo a questo punto Giorgio Manetti: “L’uomo che con lei ha scritto le pagine più romantiche di Uomini e Donne, all’inizio desiderava me. Ero io la donna che gli piaceva. A Gemma questa cosa non è mai andata a genio, non voleva entrare in competizione, così ha iniziato ad attaccarmi in ogni modo. Anche fisicamente. Siamo andate avanti per anni a non sopportarci”.

Barbara De Santi e Gemma Galgani amiche? “Mi piacerebbe, vedremo”

Qualcosa comunque è cambiato da quando Barbara è tornata a Uomini e Donne. Nonostante Barbara e Gemma al Trono Over si siano scontrate pure nella stagione che si è conclusa a giugno, poi c’è stata una tregua. E adesso Barbara sogna di diventare amica di Gemma: “Abbiamo parlato. Io l’ho difesa quando un corteggiatore troppo aggressivo ha cercato di attaccarla. Insomma, ci siamo piaciute di più. Mi piacerebbe uscire con lei, diventare sua amica. Vedremo come andrà a settembre”.