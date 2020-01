Trono Over Armando, con Veronica l’addio è definitivo: la sua verità

Trono Over, Armando Incarnato: il cavaliere rivela la sua verità sulla fine della conoscenza con Veronica Ursida

Al Trono Over di Uomini e Donne, sembra essersi definitivamente conclusa la conoscenza tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. La loro frequentazione è durata qualche mese, ma non si è di certo conclusa nel migliore dei modi. Ora a parlare di questo addio definitivo è lo stesso cavaliere napoletano in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Armando ha ormai messo un punto definitivo alla sua storia con Veronica. Non è stata una frequentazione vissuta sempre in serenità, ma ricca di discussioni e accuse. Oggi la situazione sembra essere peggiorata. Infatti, dalle ultime anticipazioni sappiamo che, nel corso delle prossime puntate, continueranno a farsi battaglia in studio. Nel corso della sua intervista, Armando sembra ormai certo della decisione presa di allontanarsi definitivamente da Veronica. Pare, dunque, che si siano entrambi resi conto di non essere fatti l’uno per l’altra.

Di Veronica, Armando ha sempre ammirato la sua bontà e la sua eleganza. Il cavaliere ci tiene a precisare che la dama è una persona davvero gentile e aggiunge “indubbiamente bella”. Incarnato sa effettivamente cos’è che non andava: “Lei mi ha sminuito non capendo che io non ho mai mancato di rispetto a lei, tutt’altro. È forse l’unica donna che non ho mai screditato a Uomini e Donne. Lei non è stata cattiva nei miei confronti, ma è stata in più occasioni poco chiara e nelle ultime puntate ci sono stati troppi scontri”. E sono proprio questi i motivi per cui Armando sceglie di proseguire la sua strada in un’altra direzione. Il cavaliere, inoltre, ammette di non riuscire a capire il motivo per cui Veronica “abbia avuto tante remore” nel dire di averlo baciato.

Uomini e Donne, Armando e Veronica del Trono Over: lui sembra convinto della sua scelta

Armando del Trono Over oggi è sicuro di avere bisogno di una persona che non abbia paura di manifestare tutto ciò che sente. Non solo, Incarnato fa presente che in un rapporto, quando ci si vuole bene, si dovrebbe almeno tentare di proteggere l’altro, anziché metterlo in difficoltà. Sicuramente Veronica avrà altre motivazioni su questo definitivo addio, ma intanto Incarnato conclude la sua intervista dichiarando di non volere la guerra.