Trono Over Anna Tedesco: “Ecco perché non ho abbandonato Giorgio Manetti”

Trono Over, Anna Tedesco è tornata a parlare di Giorgio Manetti: le dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine

Anna Tedesco è tornata a parlare della sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. E più precisamente del suo legame con Giorgio Manetti, più di una volta considerato troppo intenso per una semplice amicizia. A Uomini e Donne Magazine la bagnina di Gubbio ha ammesso di avere ancora l’amaro in bocca per come si è concluso il suo percorso alla corte di Maria De Filippi. Una scelta che Anna è stata costretta a fare, dopo le tante insinuazioni degli opinionisti Tina Cipollari e Gemma Galgani. “L’unica sfida persa è stata quella a Uomini e Donne e resta l’amaro in bocca. Purtroppo ero arrivata a un punto di saturazione e demotivazione più totale. Qualsiasi conoscenza che non andava a buon fine, per gli altri era a causa di Giorgio. Ho ripetuto fino allo sfinimento che tra di noi c’era solo un’amicizia ma non è servito a nulla. I suoi silenzi hanno alimentato i dubbi e mi sono sentita tradita dal mio amico. In quel momento, quelle sedie in studio non erano più il posto giusto per me”, ha detto Anna che, nonostante il comportamento di Giorgio, ha deciso di non troncare questo rapporto d’amicizia.

“Abbandonare un amico solo perché sono gli altri a chiedermelo per me è inconcepibile. Io ho sempre avuto un animo battagliero e non voglio più che qualcuno possa pilotare la vita al posto mio. Con Giorgio siamo amici da tre anni e l’ho sempre considerato il mio confidente. Un appoggio morale in tutto il percorso. Ho visto in lui un uomo di esperienza da cui, in certi casi, imparare”, ha spiegato Anna Tedesco. Che in passato ha troncato diverse relazioni d’amicizia per compiacere l’ex marito o altri fidanzati. “A 52 anni merito la libertà di telefonare o uscire con chi voglio”, ha sottolineato la donna, che ha un figlio di vent’anni.

Anna Tedesco è pronta a tornare a Uomini e Donne

Ancora single dopo aver lasciato il programma, Anna Tedesco è pronta a tornare a Uomini e Donne. “Qualora la redazione dovesse volermi ancora, credo che andrei a riprendermi quello che ho lasciato. Ma sarei diversa e rientrerei con altre basi. Ripartirei dai miei errori e inizierei a pensare più a me che agli altri”, ha assicurato l’ex Dama.