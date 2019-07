Trono Over: Anna Grassi ancora in gravi condizioni dopo l’incidente

Trono Over, Anna Grassi ricoverata in camera iperbarica: ancora gravi le condizioni di salute dell’ex dama di Uomini e Donne

Lo scorso 25 giugno a Lauro, piccolo centro abitato in provincia di Avellino, Anna Grassi e Carmine Grasso sono stati vittime di un incidente domestico. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono stati colpiti dall’esplosione della villetta in cui abitavano, probabilmente per una fuga di gas. La notizia è stata data da Irpinia News che ha fatto sapere che l’81enne è stato medicato sul posto mentre la settantenne è stata trasportata presso il centro grandi ustionati di Bari. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco di Avellino che hanno messo in sicurezza l’area, dichiarando inagibile l’abitazione. Anna attualmente è ancora ricoverata, come ha reso noto Fanpage.it, e le sue condizioni di salute restano gravi.

“La donna è ancora ricoverata in una camera iperbarica del Centro Grandi Ustionati di Bari, dove si trova ormai da giorni con ustioni su gambe e braccia ed un problema ad un occhio” scrive Fanpage. La testata fa poi sapere che Carmine, con i parenti della Grassi, sta aspettando il ritorno della donna. Nel mentre continua a recarsi al Centro Grandi Ustionati di Bari con la speranza che Anna sia presto dichiarata fuori pericolo. Sono in tanti coloro che sono in apprensione per l’ex dama del Trono Over dopo che i Vigili del Fuoco il 25 giugno hanno diramato un comunicato in cui informavano della potente esplosione della villetta a due piani in cui “rimanevano feriti i due occupanti”. La nota aggiungeva che Anna era stata”trasportata presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale di Bari per le gravi ferite riportate”.

Trono Over: Anna e Carmine, la scintilla scattata a Uomini e Donne

Anna e Carmine si sono conosciuti nella nota trasmissione di Maria De Filippi. Negli studi di Uomini e Donne tra loro è scattata la scintilla e dopo una fulminea frequentazione hanno lasciato la trasmissione per approfondire la conoscenza fuori dall’ambito televisivo. Da qui la scelta di trasferirsi a Lauro, luogo in cui è avvenuto l’incidente.