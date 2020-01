Trono Over, Anna svela cosa prova per Mattia e stupisce su Gemma

Trono Over, Anna Tedesco: ecco cosa prova per Mattia e le parole su Samuel, mentre su Gemma Galgani stupisce

Anna Tedesco è uno dei volti più conosciuti del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne. La dama 54enne sta mandando avanti una conoscenza con un cavaliere più giovane di lei e questo ha scatenato qualche piccola polemica. L’uomo in questione è Mattia Ciardo, che sembra aver fatto proprio breccia nel cuore di Anna. Il 42enne è riuscito a conquistare la bellissima dama, che non nega di sentirsi trasportata da questa nuova conoscenza. Al centro dello studio l’abbiamo, infatti, vista molto emozionata per questa frequentazione. A confermare il tutto ci pensa la stessa dama attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Anna confessa di non guardare gli anni in una persona, ma le sue qualità. Non solo, spiega anche quali sono i lati di Mattia che l’hanno conquistata: la simpatia e la bellezza. Nonostante tutto, la Tedesco non è sicuramente ancora innamorata del cavaliere. Tra loro c’è una certa chimica ed è impossibile per lei negarlo.

“Non sono innamorata di Mattia”, confessa al settimanale Anna. Senza più avere paure, la Tedesco è pronta a trovare l’uomo giusto per lei, dopo anni trascorsi a trovare l’amore. E chissà che non sia proprio Ciardo il fortunato! Il cavaliere si è svelato anche lui in un’intervista sul Magazine del programma e ammette di essere rimasto particolarmente colpito da Anna: “Mi ha spiazzato con il suo approccio energico”. Nel corso della sua intervista, la dama torna anche a parlare della sua conoscenza con Samuel Baiocchi. Tra loro la frequentazione non si è conclusa nel migliore dei modi e oggi Anna ammette di essersi rimasta male. “Ci sono rimasta male quando Samuel ha fatto un passo indietro dicendomi che sono falsa”, dichiara la Tedesco al Magazine del programma. Nonostante ciò, la dama ammette di non provare rancore, anzi ha apprezzato il gesto del cavaliere, che le ha chiesto scusa.

Trono Over di Uomini e Donne, Anna Tedesco su Gemma: “Le auguro di trovare l’amore”

Anna Tedesco e Gemma Galgani sono da sempre l’una contro l’altra. La loro rivalità risale alla presenza di Giorgio Manetti del programma e da allora non si è più spenta. La dama ora stupisce: “Le auguro di trovare l’amore perché ne ha bisogno. La rabbia che io e lei sprigioniamo in studio deriva dal fatto che non siamo soddisfatte dal punto di vista sentimentale.” Non solo, poi continua: “Se lei trovasse l’amore diventerebbe la donna più dolce del mondo”. E chissà, magari un giorno vedremo finalmente Gemma e Anna andare d’accordo.