Trono Classico, Teresa e Andrea accusati: arriva il messaggio d’amore

Trono Classico, Teresa Langella e Andrea Dal Corso accusati di falsità: lei condivide una dedica importante

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Classico in onda l’11 aprile, Teresa Langella e Andrea Dal Corso annunciano di essere una coppia. L’ex corteggiatore è riuscito a riconquistare il cuore della bella cantante, per cui spende parole davvero importanti. Infatti, il pubblico assiste a una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di Andrea. L’ex corteggiatore ammette di essere davvero innamorato della Langella, facendo felice quest’ultima. Molti telespettatori, però, commentano negativamente quanto visto. C’è chi si emoziona di fronte ai petali rossi che scendono sulla nuova coppia, come Angela Nasti, ma c’è anche chi critica Teresa e Andrea. Una parte del pubblico accusa entrambi di essere falsi, convinti che abbiano preso in giro tutti sin dalla scelta fatta al Castello, durante la quale Dal Corso ha deluso l’ex tronista. Ora, inaspettatamente, sono tante le critiche che arrivano nei confronti della coppia. Molti sperano addirittura di non rivederli nella nuova edizione di Temptation Island.

Tanti si dicono, invece, sicuri che abbiano architettato il tutto per apparire nuovamente in televisione. Ma ecco che Teresa sembra non badare a queste inutili accuse, tanto che condivide su Instagram un’importante dedica per Andrea. La Langella lascia parlare gli haters e, intanto, pubblica sui social una foto che la ritrae felice con il suo Dal Corso. “Perché Io quell’abbraccio in fattoria non l’ho mai dimenticato. Perché la realtà amore mio, è che ho provato a spiegare al mio cuore che senza di te sarebbe stato facile ma lui sembrava non volermi ascoltare. Perché noi siamo OLTRE. Perché NOI due insieme, SIAMO INVINCIBILI”, scrive Teresa sui social. Una dedica importante per Andrea, il quale commenta subito con altri dolci parole.

Trono Classico, Teresa e Andrea sono una coppia: la Langella mette da parte le critiche e condivide il suo amore per Dal Corso

“Ti amo Koala. Ti amo immensamente. Infinitamente”, conclude Teresa, lasciando perdere le critiche e le accuse. Sotto il post, impossibile non notare i commenti negativi da parte di diversi telespettatori, che continuano a reputarli falsi. Ma dobbiamo anche precisare che ci sono tantissimi fan che, invece, sono felici di vederli insieme felici e innamorati. La coppia, nel corso della puntata, dimostra di essere molto unita e complice. Infatti, Andrea tiene stretta tra le sue braccia Teresa, la quale si mostra completamente innamorata.