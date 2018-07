Trono Classico Mattia, le parole su Vittoria: crisi? Marciano spiega

Trono Classico Mattia Marciano torna a parlare di Vittoria Deganello: crisi? Marciano fa chiarezza su diverse questioni

Come stanno Mattia Marciano e Vittoria Deganello? La coppia di Uomini e Donne è in crisi? O addirittura si è lasciata? L’ex tronista napoletano, confidandosi con i suoi fan di Instagram, ha risposto alle suddette domande e non solo. Infatti, oltre a spiegare in maniera chiara come stia procedendo la sua relazione sentimentale con Vittoria, ha esaurito molte altre curiosità dei fan: come si vede in futuro? Qual è stato il momento topico sul Trono? Quando ha capito che la scelta sarebbe caduta sulla Deganello? Il programma di Maria De Filippi gli ha cambiato la vita?

Mattia non si è sottratto a niente. Iniziamo dalla questione più interessante: come va con Vittoria? “Essere o cercare di essere riservati, non spiattellare tutto pubblicamente e non pubblicare foto in continuazione non significa crisi o che ci siamo lasciati” ha scritto Marciano, non senza una piccola vena polemica su chi alimenta le voci di crisi e su chi posta scatti social in continuazione (riferimento ad altri tronisti?). Dunque con la Deganello tutto procede bene, nonostante lei abiti a Verona (dove sta facendo gli studi universitari) e lui a Napoli (dove lavora). A proposito, la distanza è difficile da gestire? “Difficile è una parolona. Noi come sempre cerchiamo di ridurla vedendoci il più possibile… Convivenza ancora no”. Convivenza no, ma nei progetti a venire dell’ex tronista oltre al lavoro c’è una bella famigliola. Infatti ecco come si vede in futuro: “Realizzato lavorativamente più di quanto possa essere ora… Sposato e con una squadra di calcio (figli)😍😍”

Mattia inoltre rivela quando nel percorso di Uomini e Donne ha capito che Vittoria sarebbe stata la sua scelta: “Appena l’ho vista la prima volta e penso si sia capito”. Spazio poi a un paio di riflessioni personali: il salotto di Queen Mary lo ha cambiato? “La vita ti cambia se tu ti fai stravolgere… Se resti con i piedi per terra l’unica cosa che cambia è che la gente ti riconosce per strada”. Infine una chiosa sul passato: “Sono molto fiero di tutto ciò che ho fatto perché ho sempre fatto funzionare la testa, cosa che forse mi ha chiuso delle strade. Ma la notte mi fa dormire sereno… Perché sono sempre stato me stesso. Quindi niente”.