Trono Classico, lacrime e gesti importanti, Gianni: “È la prima volta..”

Trono Classico, Giulia Cavaglia e Gianni Sperti dicono la loro sulla prima scelta

Il 29 maggio va in onda la scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne. Non mancano le lacrime e le forti emozioni. Il tutto accede durante la messa in onda della Villa. Durante questo breve percorso nella famosa tenuta, la tronista ha scelto di far vedere ad Alessio un filmato che ritrae tutto ciò che hanno affrontato nel programma, tra esterne e sguardi in studio. Proprio in questa circostanza, Angela si è lasciata andare e non è riuscita a trattenere le lacrime. Un lungo pianto, che secondo Maria De Filippi vuole dire due cose: o è un addio o ha capito di provare qualcosa di importante per Alessio. In studio la Nasti si mostra nuovamente commossa e nessuno riesce a comprenderne il reale motivo. Fino a quel momento tutti erano convinti che avrebbe scelto Luca Daffré e, invece, gli ultimi filmati fanno pensare il contrario. Ed ecco che i presenti in studio dicono la loro, rivelando soprattutto la preferenza. Tina Cipollari non nega di voler vedere la tronista tornare a casa insieme a Luca.

Invece, Gianni Sperti rivela di essere in difficoltà. “È vero sono due bravi ragazzi. Chiunque sceglierà Angela sarò contento, è la prima volta”. Ebbene questa è proprio la prima volta che l’opinionista non ha una preferenza. Entrambi sembrano averlo colpito e sono sempre riusciti a sorprenderlo. Hanno dimostrato di essere dei bravissimi ragazzi e non si sono lasciati spesso andare a forti discussioni tra loro, come capita solitamente tra i corteggiatori. Intanto, anche Giulia Cavaglia dice la sua. La tronista ammette che vorrebbe vederla scegliere Alessio: “Spero che lei scelga Alessio”.

Trono Classico, Angela Nasti e Giulia Cavaglia: il gesto importante

Momenti emozionanti durante la scelta di Angela a Uomini e Donne. Per la prima volta, il pubblico vede la Nasti e Giulia scambiarsi un bacio sulla guancia, proprio per mettere fine a tutti i litigi che le hanno rese spesso protagoniste in studio. “Sei bellissima! Ora lo posso dire”, afferma Angela ad alta voce.