Trono classico, la svolta di Giulio: “Ci credevo”, Gianni duro con i tronisti

Giulio Raselli, la svolta nel Trono classico: rinuncia definitiva a Veronica Burchielli

Lo sapevamo dalle anticipazioni sul Trono classico ma vederlo è tutt’altra cosa perché si capisce meglio lo stato d’animo dei tronisti: Veronica Burchielli e Giulio Raselli hanno messo un punto definitivo alla loro conoscenza. A rinunciare è stato lui in realtà dopo averla vista distante in esterna, “non attratta – ha dichiarato – da me, anche a livello fisico, e di testa. L’ho vista con una testa lì in quel momento ma oggettivamente da un’altra parte”. In effetti l’esterna che hanno mostrato subito dopo dà completamente ragione a Giulio: il tronista era visibilmente in imbarazzo, avrebbe voluto più attenzioni e si aspettava qualche gesto d’affetto in più, mentre lei era al contrario distante e poco propensa a coccole varie ed eventuali. “Ho provato veramente – dirà Giulio a un certo punto in puntata –… non so… è una cosa che ho capito in cuor mio… L’ho sentita distaccata, ma non volutamente: in maniera spontanea”. Una doccia fredda per il tronista, non c’è dubbio.

Trono Classico, Veronica e Giulia: la conferma dei sentori del tronista

Anche perché poi Veronica ha chiesto di fare un’esterna con Alessandro Zarino. Un appuntamento a cavallo, visto che entrambi hanno questa passione in comune: l’uscita è andata bene e ha fatto capire a Raselli che fosse l’ora di deporre le armi perché “è talmente tutto troppo evidente che ci sta. Veramente – ha aggiunto – ho provato ad andare fino in fondo perché credevo che ci fosse qualcosa di vero per me, però quando c’è una cosa talmente bella faccio un passo indietro”. Giulio in esterna si è baciato con Giovanna e con lei ha ammesso di trovarsi bene; il punto è che con la Burchielli ci sembrava molto più preso e interessato, ed è per questo che parliamo di svolta: è come se il tronista dovesse iniziare da capo, o comunque far virare il trono verso altre direzioni, dopo aver impiegato un bel po’ di tempo a portare Veronica dalla sua parte. Lei da parte sua non ha negato nulla: “Io vengo da una dichiarazione – quella per Alessandro che secondo molti era forzata – che ero sentita. Manca proprio una cosa che di qua invece c’è”.

Gianni Sperti contro i due tronisti: troppe attenzioni a Veronica

Gianni Sperti non ha voluto commentare tanto la frequentazione della corteggiatrice con Giulio quanto l’atteggiamento che i due tronisti stanno avendo dall’inizio del trono: “La state corteggiando voi due lei!”, questa la sua accusa. Immotivata, bisogna dirlo, visto che non c’è alcuna differenza tra corteggiatore e tronista, e i tronisti fanno bene a insistere con qualcuno che a loro piacere davvero. Vedremo adesso che piega prenderà il trono di Giulio, visto che quello di Alessandro con l’arrivo di Veronica ci sembra destinato a un esito chiarissimo.