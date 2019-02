Trono Classico, la frase di Manuel scatena polemiche: Luigi furioso

Trono Classico, Manuel scatena il caos con un’affermazione poco carina: Luigi Mastroianni si scaglia contro il corteggiatore

L’affermazione fatta da Manuel, corteggiatore di Ludovica Nasti, ha scatenato non poche polemiche. Scendendo nel dettaglio, nel corso della puntata del Trono Classico in onda il 26 febbraio, il giovane si è fatto notare attraverso una frase poco carina. Il ragazzo è riuscito, in pochissimo tempo, a scatenare l’ira del pubblico. Sui social sono tantissimi i commenti negativi scritti nei confronti di Manuel. Il corteggiatore discute animatamente con Davide, il quale sembra essere già entrato nel cuore di Ludovica. La tronista, infatti, ammette di trovarsi molto bene con il ragazzo, che sta riuscendo a sorprenderla. Fisicamente non è il tipo di persona con cui uscirebbe, ma la sua simpatia ormai sembra averla conquistata. Ed ecco che Manuel ammette che per lui è molto importante che la sua ragazza sia bella: “La mia fidanzata deve essere bella”. Già questa sua affermazione non piace al pubblico, che si scaglia contro di lui per difendere Davide. Subito dopo, quest’ultimo confessa che anche lui dà importanza alla bellezza, ma ad avere la priorità è il carattere. Il corteggiatore preferisce stare con una donna che abbia dei contenuti, piuttosto che con una bellissima ma senza carattere.

A questo punto, Manuel si lascia andare a una dichiarazione che colpisce non poco: “Voglio vedere con una che pesa 300 chili se vai con le rose e il cartellone”. Il corteggiatore, con questa affermazione, si dice convinto del fatto che Davide non si sarebbe mai presentato con delle rose e con un cartellone da una donna sovrappeso. Il pubblico presente in studio fa subito notare la sua disapprovazione e anche i telespettatori da casa. A intervenire, con il consenso di Maria De Filippi, ci pensa Luigi Mastroianni. Il tronista si mostra subito furioso nei confronti del corteggiatore.

Trono Classico: Luigi Mastroianni risponde duramente all’affermazione di Manuel

“Un mio amico sta con una che ha 300 chili e a lui le piace, magari non piace a te”, afferma a gran voce Luigi. Il tronista non accetta per nulla il discorso fatto da Manuel, tanto che dice prontamente la sua. Tutti applaudono di fronte alla risposta del Mastroianni, che prende le difese di tutte le donne in sovrappeso. Il corteggiatore tenta di giustificare le sue parole, ma inutilmente. Infatti, ormai sembra essere finito nel mirino dei telespettatori.