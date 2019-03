Trono Classico, il gesto di Angela Nasti contro Muriel: “Falsa”

Trono Classico, Angela Nasti contro Muriel: la corteggiatrice criticata da tutti

Sembra proprio che ad Angela Nasti la corteggiatrice di Andrea Zelletta non piaccia molto. A Uomini e Donne la tronista, infatti, si lascia andare a un commento forte, che non viene ascoltato proprio da tutti. Infatti, è possibile comprendere quanto detto dalla bella Nasti attraverso il labiale, durante la puntata del Trono Classico in onda il 28 marzo. È ormai evidente che Muriel non sia affatto riuscita a conquistare il cuore del pubblico. Inizialmente è apparsa come una ragazza molto naturale, ma poi con il tempo i telespettatori hanno iniziato a cambiare idea su di lei. Infatti, sono davvero tanti i commenti negativi che la riguardano. Molti sono convinti che la corteggiatrice stia solo cercando visibilità e che le sue reazioni siano dettati da un modo tutto suo di recitare. Questo è, al momento, il pensiero che si sta facendo la maggior parte del pubblico. Ora lo stesso Andrea sembra non credere più a Muriel. Quest’ultima la scorsa puntata si è lasciata andare a una scenata molto forte, per poi uscire dallo studio insieme a Klaudia. Zelletta ha così deciso di non portarla in esterna e ora rivela di non riuscire a crederle, proprio a causa delle sue reazioni.

“Neanche un amore a dieci tradimenti ha tutta questa reazione”, commenta Tina Cipollari. Ma non solo loro la pensano così, anche Angela commenta negativamente il comportamento della corteggiatrice, sebbene il suo microfono non sia attivo. Dal labiale della Nasti si legge: “Falsa”. La tronista sarebbe, pertanto, convinta che Muriel potrebbe non essere sincera. “Non ti sei arrabbiata come io mi aspettavo ti arrabbiassi”, dichiara intanto Zelletta. Ed ecco che di fronte alle affermazioni di Andrea, Angela si lascia andare a un forte applauso. In questo modo, la Nasti fa intendere di non essere per nulla dalla parte della corteggiatrice, che tenta di spiegare la sua posizione in tutti i modi.

Trono Classico, Andrea Zelletta non crede più alle reazioni di Muriel

“È un contesto difficile, dove io non riesco a gestirmi, non riesco a esprimermi”, spiega Muriel. La corteggiatrice ammette non riuscire a esprimersi come vorrebbe. Non nega, però, di essersi davvero arrabbiata nel vedere Andrea inseguire Natalia. Proprio dopo questo gesto del tronista, la corteggiatrice aveva scelto di lasciare lo studio, alzando il tono della voce, insieme a Klaudia. “Io penso che qui dentro ci sia una competizione contro Natalia, quando dovrebbe essere con me”, si lamenta poi Andrea.