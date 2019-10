Trono Classico: Alessandro si becca un “vaffa”, Giulio scopre i segreti dei camerini

Alessandro Zarino, è lite con Aurora: l’esterna del Trono Classico mai andata in onda

Esterne infuocate quelle di Alessandro Zarino e Giulio Raselli che non sono andate in onda l’ultima volta ma che Witty Tv ha mostrato in esclusiva. Un vero peccato che in trasmissione non le abbiano fatte vedere perché permettono di capire qualcosa in più sui due tronisti e sul tipo di ragazza che cercano. Avrebbe fatto molto discutere ad esempio quella di Aurora e Alessandro, visto che è finita con un “vaffa” da parte della ragazza al tronista, reo, secondo lei, di averla illusa e di aver cambiato idea repentinamente sul suo conto. “Mi sento presa per il c…o. Per me non ha senso quello che stai dicendo”, queste le parole di Aurora ad Alessandro che ha parlato di poca attrazione per poi aggiungere – prima di essere mandato a quel paese – un “Io ho paura della monotonia” che ha distrutto tutte le aspettative della corteggiatrice.

Trono Classico, Graziana svela a Giulio Raselli le preferenze di Giovanna nei camerini

Giulio invece ha fatto un’esterna con Graziana che ha fatto capire di essere quasi innamorata: la ragazza ha confessato di aver provato molta ansia quando l’ha visto. “Sono strafelice – ha detto a un certo punto – di aver trovato sul trono una persona che mi prende veramente tanto”. “Questa cosa senza avermi conosciuto?”, le ha chiesto Giulio, a cui Graziana ha risposto in modo spiazzante: “Ti giuro, mi è successo solo una volta nella mia vita”. Poi la confessione sul comportamento di Giovanna in camerino, una sorta di segreto che poi in puntata non è emerso ma che ha messo in allerta Giulio: “Io e lei – ha raccontato Graziana – siamo stati in camerino insieme. Io volevo ballare da tanto con te, lei voleva ballare più con Alessandro. Poi – ha aggiunto nervosa la corteggiatrice – balla con te…”. A quanto pare insomma la corteggiatrice non era davvero presa da Giulio e starebbe fingendo un interesse che in realtà non è così importante come vuol far credere.

Giulio lascia Giovanna di stucco e abbandona l’esterna: delusione per Raselli

Proprio con Giovanna Giulio ha poi discusso in un’altra esterna che non si è vista che potete recuperare su Witty Tv: il tronista ha prima fatto notare alla ragazza che Veronica Burchielli gli piace perché “gli piace” e non perché “fugge”, poi però si è indispettito quando ha saputo che Giovanna è uscita in esterna anche con Alessandro. “Adesso – queste le parole che la ragazza ha speso per Zarino – ho di fronte a me una persona che con me ho sentito diversa…”. Giulio l’ha interrotta subito visibilmente spazientito: “Perché quando individuo una persona e ci vedo una possibilità di costruire qualcosa… questa è un po’ un’interruzione e mi gira un po’ il ca…o”. Il tronista non l’ha fatta neanche finire di parlare che l’ha subito piantata in asso ed è andato via. Questi due troni faticano a decollare e i tronisti sembrano sempre più lontani dall’avere anche un interesse degno di nota nei confronti delle corteggiatrici.