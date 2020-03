Ascolti tv Uomini e Donne, il Trono Classico non entusiasma: Lele Mora boccia i nuovi tronisti

Al di là dell’emergenza Coronavirus – che ha stoppato il programma per qualche settimana – non è una novità che il Trono Classico di Uomini e Donne non sia più apprezzato come una volta. Se ogni puntata del Trono Over appassiona più di 3 milioni di telespettatori, lo stesso non si può dire per il Trono giovane, che ha subito un calo importante. Le vicende di tronisti e corteggiatori non attira più l’attenzione del pubblico. E questo lo sa bene Lele Mora, ex agente di molti ex tronisti ancora sulla cresta dell’onda, che ha pubblicamente bacchettato i nuovi protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Cosa ha detto Lele Mora sui nuovi tronisti di Maria De Filippi

“Io credo che l’interesse del pubblico sia ancora vivo. Penso, però, che sul trono non ci siano i personaggi giusti. Quelli che in passato sceglievo io con l’avallo della signora Maria De Filippi, consigliata dai suoi assistenti, lo erano”, ha spiegato Lele Mora al settimanale Nuovo Tv. L’ex agente dei Vip ha portato al successo – proprio grazie a Uomini e Donne – un numero infinito di tronisti. Solo per citarne alcuni: Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Francesco Arca, Salvatore Angelucci, Cristiano Angelucci, Alessandro Genova. “Ho scoperto ragazzini che funzionavano in televisione ma che, comunque, avevano davvero voglia di innamorarsi, non solo di mettersi in mostra. Il tempo mi ha dato ragione: quasi tutti hanno avuto storie importanti”, ha aggiunto Lele.

Dopo Andrea Damante il nulla: la dichiarazioni di Lele Mora

“L’ultimo che ha lasciato un po’ il segno credo sia stato Andrea Damante. Poi il nulla”, ha puntualizzato Lele Mora. Dunque a detta del 64enne gli attuali tronisti di Uomini e Donne sarebbero solo in cerca di popolarità e non dell’amore vero. Questo, stando al pensiero dell’agente, ha portato al totale disinteresse del pubblico, che sogna invece la favola, la storia romantica e passionale. Da qui l’invito di Mora a Maria De Filippi: “Si dovrebbe tornare ai vecchi tempi. Se dovesse interessare, io sono a disposizione!”. La moglie di Maurizio Costanzo accetterà i consigli di Lele?