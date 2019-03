Trono Classico, Angela e la critica a Giulia: la Cavaglia rivalutata

Trono Classico, Angela Nasti critica il modo di fare di Giulia Cavaglia: l’ex corteggiatrice riceve l’appoggio del pubblico

Sembra che sta per accendersi lo scontro tra Angela Nasti e Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. Le due troniste del Trono Classico pare siano molto diverse tra loro, ma si ritrovano comunque a uscire spesso con gli stessi corteggiatori. La sorella di Chiara Nasti sembra non riuscire a conquistare pienamente il cuore del pubblico. Sono tanti i telespettatori che commentano negativamente le scelte prese da Angela, che ora ci tiene anche a dire la sua su Giulia. Nel corso della puntata in onda il 21 marzo, la giovane tronista interviene facendo presente un dettaglio sulle esterne della Cavaglia. A detta della Nasti, la sua collega si comporterebbe allo stesso modo con tutti i tre i corteggiatori con cui si sta conoscendo, ovvero Manuel, Fabrizio e Giulio. Angela ammette di aver trovato strano il suo comportamento, in quanto lei non riuscirebbe ad abbracciarsi, come fa lei, con tutti e tre i ragazzi. Ma Giulia non è d’accordo e il pubblico sembra proprio appoggiarla.

“Non ce la farei sempre ad abbracciare tutti, ti ho visto uguale con tutti. Come fai a comportarti uguale con tutti e tre?”, chiede stupita Angela. Dall’altra parte, Giulia dichiara che per capire bene se le piace una persona ha bisogno del contatto fisico, attraverso il quale ad esempio può sentirne il profumo. Una risposta la sua che piace al pubblico, sia quello presente in studio che quello a casa. I telespettatori commentano positivamente le parole di Giulia, tanto che molti di loro ammettono di averla rivalutata. Infatti, ricordiamo che Giulia, nel ruolo di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, non riuscì a conquistare il cuore del pubblico.

Trono Classico, Giulia Cavaglia rivalutata nel ruolo di tronista: attesi nuovi scontri con Angela Nasti

“Non penso di aver esagerato”, afferma Giulia. La tronista è sicura di ciò che ha intenzione di fare con i suoi corteggiatori e non vuole assolutamente cambiare il suo modo di fare. La Cavaglia sembra essere stata rivalutata dal pubblico, ma anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti. La prima, aveva già rivelato il suo cambio di opinione nei suoi confronti, e ora anche il ballerino pare appoggiare il suo atteggiamento. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra le due troniste! Per ora abbiamo assistito solo a qualche piccola discussione, ma in futuro la situazione potrebbe cambiare.