Trono Classico Angela bacia Luca, ma il gesto di Alessio conquista tutti

By

Trono Classico, scatta un lungo bacio tra Angela Nasti e Luca Daffrè: Alessio Campoli ruba la scena al rivale

A Uomini e Donne, scatta il primo bacio per Angela Nasti, che finalmente sceglie di lasciarsi andare. Scendendo nel dettaglio, nel corso della puntata del Trono Classico in onda il 3 maggio, il pubblico assiste a un lunghissimo bacio tra Angela e Luca Daffrè. I due trascorrono molto tempo insieme, durante il quale scatta qualcosa di davvero magico. Le emozioni vissute da entrambi sembrano arrivare ai presenti in studio, ma anche al pubblico a casa. Ed ecco, però, che a rubare la scena ci pensa Alessio Campoli. Quest’ultimo attira decisamente l’attenzione su di sé, quando sceglie di lasciare lo studio. Dopo aver assistito all’esterna di Angela e Luca, Alessio sceglie di andarsene anziché continuare la discussione con la tronista. Sono molti i telespettatori che sui social sembrano già essersi dimenticati del bacio di Daffrè, tanto che arrivano diversi commenti di apprezzamento nei confronti di Alessio. Il corteggiatore saluta la tronista e sceglie di lasciare lo studio, profondamente arrabbiato. Inutile l’intervento di Angela, che cerca di fermarlo.

Alessio non torna sui suoi passi e, sebbene la Nasti cerchi di riportarlo in studio, sceglie comunque di restare dietro le quinte. Il suo atteggiamento viene subito apprezzato dal pubblico, ma anche da Gianni Sperti. L’opinionista fa notare che la reazione del corteggiatore è “vera, molto forte”. Sono tanti i telespettatori che consigliano ad Alessio di lasciare la trasmissione prima che sia troppo tardi. Infatti, la maggior parte dei fan del programma sono ormai convinti che la scelta di Angela ricadrà proprio su Luca. Sin da subito è stato possibile vedere il forte interesse nella Nasti nei confronti di Daffrè, tanto che è stata proprio lei a chiamarlo tra i suoi corteggiatori.

Trono Classico, Angela sceglierà Luca a Uomini e Donne? Il pubblico è sicuro

Un lungo bacio quello scattato tra Angela e Luca. Ovviamente i fan del corteggiatore, che sono davvero tanti, apprezzano quanto accaduto tra loro. La stessa Nasti in studio ammette che non ricordava fosse stato così lungo il bacio con Daffrè. L’esterna ora sorprende tutti, visto che Angela si è sempre mostrata molto distante con i suoi corteggiatori. Nel corso della puntata, il corteggiatore non viene calcolato più di tanto, visto che conquista l’attenzione l’uscita di Alessio.