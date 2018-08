Troian Bellisario aspetta un figlio dal marito Patrick J. Adams

Troian Bellisario è incinta: il primo figlio insieme al suo Patrick J. Adams

Troian Bellisario è incinta! L’attrice conosciuta al pubblico come la Spencer Hastings di Pretty Little Liars aspetta il suo primo figlio dal marito Patrick J. Adams. Troian Bellisario e il suo Patrick J. Adams si sono conosciuti ben dieci anni fa sul set di Equivocation e adesso i due sono pronti a diventare genitori. La notizia che sta facendo il giro del web è stata data da E News. Già diversi mesi fa, però, Troian Bellisario era stata fotografa con un pancino sospetto mentre faceva il bagno in Grecia, su una spiaggia di Mykonos. In occasione della vacanza, l’attrice indossava dei vestiti larghi e costumi interi probabilmente per coprire il pancino e nascondere la gravidanza.

Troian Bellisario e Patrick J. Adams, dal set al matrimonio: presto saranno genitori

Troian Bellisario e Patrick J. Adams sarebbero dunque pronti a diventare genitori molto presto. Era il 2009 quando i due attori si sono conosciuti sul set di Equivocation. Il loro amore si è consolidato con il matrimonio due anni fa, nel 2016. E adesso, nel 2018, Troian Bellisario aspetta un bambino proprio dal suo Patrick J. Adams. Comunque i due attori non si sono ancora espressi in merito alla gravidanza. L’attrice di Pretty Little Liars e Patrick J. Adams non hanno confermato ma nemmeno smentito.

Troian Bellisario e Patrick J. Adams al matrimonio di Harry e Meghan

I due attori sono stati presenti, pochi mesi, al matrimonio dell’anno tra il principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle.