Trini di Una Vita a Pomeriggio 5: il collegamento in diretta delude

La bellissima Anita Del Rey è stata ospite di Barbara d’Urso. La nota attrice spagnola interpreta da diversi anni Trini a Una Vita. I fan italiani della soap opera spagnola di Aurora Guerra non vedevano l’ora di vedere la moglie di Ramon in studio a Pomeriggio 5. Nonostante la nota conduttrice di Canale 5 abbia dedicato del tempo alla donna, alcuni telespettatori sono rimasti un po’ delusi da quando andato in onda in diretta tv. Anita non era presente in studio, ma bensì in collegamento da Napoli. L’intervista è durata pochissimi minuti, giusto il tempo di sentir dire dalla Del Rey di voler recarsi a Milano per conoscere la d’Urso e per poter essere presente in studio anche fisicamente.

I pochi minuti dedicati a Trini di Una Vita non hanno dato modo di svelare alcun tipo di anticipazioni sulle prossime puntate della telenovela spagnola. Anita Del Rey ha però svelato di amare l’Italia e che la prossima volta andrà a trovare Barbara d’Urso in studio a Pomeriggio 5. Oltre ad essere rimasti delusi per il pochissimo tempo dedicatole, i fan della soap opera sono rimasti male anche per quanto accaduto durante l’ospitata. In studio non era presente alcun interprete e la stessa conduttrice ha avuto problemi a dialogare con l’attrice. Successivamente, da dietro le telecamere ha iniziato ad arrivare la traduzione di tutto quello che veniva dichiarato da Anita. Nonostante ciò, non è stato svelato niente di nuovo neanche sulla vita privata della donna.

All’inizio, Trini era un personaggio secondario all’interno della trama di Una Vita. Ad oggi, con il passare del tempo, la moglie di Ramon ha imparato a farsi amare dai fan della telenovela. La dolce donna è sempre più spesso al centro dell’attenzione e sempre più volte da tutta sé stessa per aiutare le sue amiche e tutto il resto del vicinato.