Tre metri sopra il cielo diventa una serie tv su Netflix

Tre metri sopra il cielo serie Netflix: news, attori e prime anticipazioni

A 15 anni dal film che ha lanciato la carriera di Riccardo Scamarcio, Tre metri sopra il cielo diventa una serie tv per Netflix. Dopo il successo di Suburra e Baby, il colosso streaming ha deciso di produrre altre tre nuove serie tv in Italia. Tra queste 3MSC, tratto dall’omonimo libro di Federico Moccia. La storia – che è conosciuta anche all’estero, soprattutto in Spagna e America Latina -sarà leggermente modificata nella versione televisiva. I protagonisti non si chiameranno più Babi e Step bensì Sally e Ale e lo scenario della storia d’amore sarà la Costa Adriatica anziché Roma. Non è ancora chiaro se il telefilm andrà avanti con gli altri due libri della saga letteraria: Ho voglia di te e Tre volte te.

La trama della serie tv Tre metri sopra il cielo

L’adattamento di Tre Metri Sopra il Cielo è prodotto con Cattleya e racconterà la storia di Sally e Ale, due ragazzi che provengono da realtà diverse che finiscono per innamorarsi sullo sfondo delle gare motociclistiche sulla Costa Adriatica. Ovviamente la serie Netflix sarà più moderna del libro, uscito a metà anni Novanta. Non è ancora chiaro se il telefilm si chiamerà come l’opera letteraria o verrà scelto un nuovo titolo. E il cast? Al momento non si sa nulla: di sicuro non ci saranno più Riccardo Scamarcio, Katy Louis Saunders e Laura Chiatti.

Gli altri progetti italiani di Netflix

Oltre a Tre metri sopra il cielo, Netflix ha annunciato pure la produzione di Curon e Fedeltà. Quest’ultimo sarà l’adattamento televisivo del romanzo di Marco Missiroli.