Tre anni senza Siniša Mihajlović, la particolare richiesta della moglie ai fan

Esattamente tre anni fa, il mondo dello sport piangeva la scomparsa di Siniša Mihajlović, deceduto a 53 anni dopo aver lottato contro una grave forma di leucemia. Nel corso della mattinata di martedì 16 dicembre 2025, la vedova dell’ex calciatore, Arianna Rapaccioni, ha ricordato il marito facendo una particolare richiesta ai fan. La donna ha invitato a non versare lacrime per Siniša, suggerendo di parlare con lui. Il post è stato apprezzatissimo dai followers, che hanno visto nel gesto della moglie del compianto ex allenatore un atto di positività, nonostante la difficoltà di vivere senza l’amato compagno.

Il messaggio di Arianna Mihajlović ai fan e la particolare e azzeccata richiesta

“Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora . Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio”. Così Arianna Mihajlović a corredo di una foto in cui la si vede sorridente al fianco di Siniša, con il quale è stata sposata 26 anni. Il matrimonio è stato celebrato nel 1996, dopo un solo anno di fidanzamento.

In occasione del 25° anniversario, le nozze d’argento, l’ex allenatore e l’ex ballerina sono stati protagonisti di una cerimonia di rinnovo delle promesse a Porto Cervo. Dalla lunga relazione, sono nati cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Una famiglia unitissima. Tutti i ragazzi di Siniša e Arianna hanno sempre espresso profonda stima e ammirazione nei confronti dei genitori. La scomparsa dell’ex stella di Inter e Lazio ha gettato la famiglia nello sconforto. Tuttavia, in diverse interviste, sia la vedova sia i figli hanno spiegato che era loro intenzione ripartire, come da volontà di Siniša.

L’aneddoto sul “ti amo”, così Arianna riuscì a farselo dire da Siniša

Arianna, ospite nello studio di Verissimo nel gennaio del 2024, aveva svelato alcuni aneddoti relativi agli ultimi momenti passati insieme al marito. Molto curioso e dolce quello in cui riuscì a farsi dire “ti amo”. L’ex allenatore, già prostrato dalle potenti cure per combattere la leucemia, stava parlando con un medico, al quale aveva detto di voler molto bene. La moglie prese la palla al balzo e chiese al compagno: “E a me?”. “A te ti amo, è diverso”, la risposta di Mihajlović che riempì di gioia il cuore di Arianna.