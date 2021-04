“Trash Italiano ha chiuso per una causa legale con Mediaset”

Che fine ha fatto Trash Italiano su Instagram? Da qualche giorno l’account è letteralmente sparito dalla piattaforma social così come il suo sito è stato momentaneamente chiuso. Prima di andare via Trash ha salutato tutti su Twitter, annunciando di avere un problema da risolvere. Qualcuno ha pensato ad uno scherzo de Le Iene o ad una nuova edizione di Celebrity Hunted su Amazon Prime ma così non è…

A svelare l’arcano ci ha pensato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il giornalista, da sempre vicino agli ambienti televisivi, ha assicurato che Trash Italiano è stato bloccato per via di una causa legale con Mediaset. A quanto pare uno stop immediato e improvviso arrivato in un momento importante della carriera di Marco D’Annolfi, il fondatore di Trash Italiano. Il web influencer era infatti in procinto di lanciare una linea di creme con Valentina Ferragni, sorella di Chiara.

Su Giornalettismo si legge quanto segue:

“Questo è il primo passo di una querelle, perché il match è solo all’inizio. Nel mentre stop all’evoluzioni mentali legate a strategie di comunicazione o tentativi di lancio legati al profilo scomparso. L’azione legale intentata da Mediaset “corposa e immediata” ha costretto, per il momento, Trash Italiano a sparire dai radar”

I motivi di questa azione legale di Mediaset nei confronti di Trash Italiano non sembrano del tutto chiari ma Giornalettismo ci ha tenuto a ribadire che, partito quasi per gioco, la pagina era riuscita nell’ultimo anno ad assumere quasi un posizionamento “ideologico”, con cui spostava la sua opinione da programma in programma. Dalla sua Trash Italiano poteva contare su un seguito molto forte: ben quattro milioni di follower, oggi orfani di video e meme divertenti e virali.

Tv Blog ha contattato Mediaset in merito a questa faccenda. L’azienda ha spiegato che per una questione di rispetto della privacy non rende mai pubbliche le cause legali in cui è coinvolta. Marco D’Annolfi, colui che ha creato Trash Italiano, ha invece preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito.