Trash a terni, sindaco sputa su un cittadino: ‘Da denuncia’ (video)

Qualcosa deve essere sfuggita di mano o, per meglio dire, di bocca! Sotto la sede del Comune di Terni ieri pomeriggio è andato in scena uno spettacolo a dir poco surreale. Le immagini già circolano nel web e in molti non hanno potuto fare a meno di filmare la singolare scenetta. Ma vediamo cosa è accaduto esattamente. Siamo a Terni e il Sindaco Stefano Bandecchi ha appuntamento con un cittadino per chiarire alcune questioni. I due si incontrano in Piazza Ridolfi, proprio all’esterno della sede del palazzo comunale. La discussione si scalda presto e i due alzano i toni. Il sindaco non si riesce a trattenere e reagisce sputando in faccia al suo “avversario”.

Il cittadino in questione è un volto noto nella città di Terni. Si tratta di Enrico Maggiolini, opinionista calcistico. A quanto pare, dai racconti emersi, sembra che il sindaco si sia immediatamente infervorato. Bandecchi non ha lasciato parlare Maggiolini, il quale cercava un confronto dai toni più pacati. Il sindaco di Terni ha subito perso le staffe tanto che, dopo aver bevuto da una bottiglietta, ha ben pensato di sputare su Maggiolini. Un gesto vergognoso che qualifica la persona e la confina immediatamente nel torto. Il video lo potete trovare su l’account Instagram de La Repubblica e riporta in didascalia quanto segue: “Bandecchi gli ha sputato dell’acqua una prima volta poi è tornato sui propri passi e di nuovo un secondo sputo addosso all’interlocutore accusandolo di essere un “provocatore politico”.

Bandecchi riceve molte critiche ma qualcuno sembra sostenerlo

Dopo aver ricevuto lo sputo addosso Maggiolini non si è scomposto ma ha continuato a parlare. Il sindaco ha continuato ad alzare i toni per poi decidere di accompagnare il cittadino a casa. Le parole di Bandecchi sono state le seguenti: “Dove abita? La voglio accompagnare a casa”. Poi rivolgendosi verso l’improvvisato pubblico che si era creato continua: “Tranquilli, lui voleva essere sputato e io l’ho fatto. Ora andiamo a casa.”. A quel punto si allontana placidamente con il cittadino discutendo sulle questioni irrisolte.

Nel frattempo i social stanno impazzendo e le critiche sulla bacheca del sindaco sono innumerevoli. Tra chi chiede le dimissioni e che vorrebbe denunciarlo non mancano alcuni sostenitori. L’animo trash del sindaco sembra aver diviso la città di Terni e un po’ tutta l’Italia. Ma a quanto pare non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Stefano Bandecchi sembra davvero essere affezionato all’arte dello sputo. Anni fa, quando era presidente della squadra calcistica Ternana, fu beccato a sputare contro i tifosi rossoverdi. Non che questo ci consoli, anzi. Sputare addosso ad una persona dovrebbe essere un atto da punire e condannare. Il fatto che tale azione passi ingiustificata ci lascia sinceramente molto perplessi.