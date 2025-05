Trasformazione di Serena Enardu: “Perché l’hai fatto?”, la storia rivelatrice

Serena Enardu ha condiviso con i suoi follower di essersi sottoposta a un intervento al naso, ma la notizia ha suscitato polemiche. In molti hanno chiesto perché lo abbia fatto e, a distanza di un giorno dall’operazione, la diretta interessata ha voluto spiegare nel dettaglio i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.

Serena Enardu e il naso rifatto: è polemica

Nelle ultime ore, Serena Enardu ha aggiornato i fan che la seguono sui social, rivelando di essersi rifatta il naso. Ha condiviso alcuni video che sono diventati virali, scatenando i follower, curiosi di sapere il motivo. Alcuni, addirittura, avrebbero polemizzato, convinti che il suo naso fosse già perfetto. Ed è proprio a questi che la diretta interessata ha voluto spiegare le ragioni che l’hanno spinta a sottoporsi all’intervento.

La risposta ai fan

La compagna di Pago ha raccontato di non aver mai pensato di avere un naso brutto, ma c’erano delle cose che non le piacevano, quindi, ha deciso di modificarle. Ha poi spiegato che non è sempre vero che chi si sottopone a un intervento lo fa solo per un problema o perché è complessato.

Gli altri ritocchi dell’influencer

Non è la prima volta che Serena Enardu si sottopone ad interventi chirurgici. Già qualche anno fa, l’influencer avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica con punture di filler per la bocca.

In passato, inoltre, Serena aveva parlato senza filtri di un’altra operazione legata alla gigantomastia, una condizione che causa l’eccessiva crescita del seno. Per questo motivo, si è sottoposta a due interventi di riduzione.

L’influencer ne ha parlato al Grande Fratello, spiegando di aver vissuto molto disagio a causa delle foto pubblicate sui social network. I due interventi sono durati sei ore e sono stati effettuati uno a distanza di tre anni dall’altro. Le cicatrici lasciate dai chirurgi sono state evidenti per molti anni e ci sono buone probabilità che Serena debba sottoporsi a un altro intervento in futuro.

L’ex gieffina ha raccontato di aver odiato il suo seno perché troppo ingombrante. Per anni, vestirsi in un determinato modo e stare tranquilla in spiaggia è stato complicato. A volte ha dovuto rinunciare a indossare alcuni abiti, poiché rischiava di sembrare volgare. Oggi, sembra riuscire a convivere con questa condizione ma cerca sempre di limitarsi anche sui social, per evitare polemiche che potrebbero compromettere la sua immagine e metterla in cattiva luce sotto questo punto di vista. C’è poi chi, invece, la supporta in ogni occasione.