Il trapper Wok in coma: sarebbe in gravi condizioni, le parole di Ski

Il trapper Wok è ricoverato in coma farmacologico. Una notizia sconvolgente che vede il giovane cantante in una situazione per nulla positiva. Si tratta di un volto conosciuto nel settore Trap di Roma. Alcune ore fa è circolata la notizia sui social e ora Fanpage conferma l’accaduto. Il ragazzo sarebbe in gravi condizioni, ma non si sa al momento che sia in pericolo di vita oppure no. Inoltre non si hanno altre news riguardanti il motivo per cui si ritrova in coma, ricoverato in ospedale. Il 22enne fa parte del duo Ski e Wok, che proprio di recente ha pubblicato il singolo realizzato insieme a Ketama ‘Ninna Nanna’. Su Youtube, hanno già conquistato più di 30mila visualizzazioni con questo brano. Proprio Ski, in una Storia su Instagram, afferma di non voler spiegare cosa sta accadendo al collega. Quando se la sentirà sarà quest’ultimo a rivelare la verità.

Dunque, al momento non ci sono notizie certe riguardanti le attuali condizioni di salute del 22enne. Nel profilo ufficiale del duo, Ski continua il suo discorso chiedendo di non riportare fake news. Non solo: “Portare rispetto e tu svegliati, torna qui a trappare. Good bleess u, ti amo”. Il giovane fa chiaramente capire di non voler rivelare cosa sta realmente accadendo, ma le sue parole sembrano una chiara conferma del fatto che Wok sia in coma farmacologico. Non è la prima volta che il duo finisce tra le notizie di cronache. Infatti, lo scorso 7 marzo 2020, Ski e Wok furono protagonisti di una presunta aggressione, insieme a Gallagher, da parte di Alex Refice, in arte Sayanbull, Manuel Parrini, Llunga Omar Nguale e Tiziano Barilotti.

Quest’ultimi rappresentano il gruppo rivale del duo, sulla scena trap. I quattro si sarebbero introdotti nello studio dove Ski, Wok e Gallagher stavano registrando. L’aggressione sarebbe avvenuta poco prima della mezzanotte e sarebbe durata circa un’ora. Non erano mancati gli attacchi social da parte del duo di trapper sui social. I quattro poi, a novembre del 2020, sono finiti in carcere pare dopo aver compiuto un’aggressione ai danni di un cittadino extracomunitario.

Ski e Wok, entrambi di Roma, si stanno facendo strada nel mondo della musica, riprendendo l’immaginario trap americano. Ora, però, i due amici si ritrovano divisi fisicamente, a causa di un problema che non è ancora stato reso noto. Bisognerà attendere prima di scoprire cosa sta davvero accadendo al 22enne Wok. Nel frattempo, i fan dimostrano di essere particolarmente preoccupati.