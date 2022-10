Antonella Fiordelisi sgancia la bomba al Grande Fratello Vip. L’influencer ha tirato in ballo nientepopodimeno che Francesco Totti, che sta attraversando una separazione più che burrascosa con l’ex moglie Ilary Blasi (lo ‘scippo’ dei Rolex, a cui ha fatto seguito la sparizione delle borse della conduttrice, è ormai entrato a far parte della storia cult del Bel Paese). La giovane, chiacchierando con Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria in camera da letto, stava ipotizzando un eventuale nome da dare a un futuro figlio.

Il gioco ha avuto un risvolto del tutto inaspettato, con la schermitrice che ha dichiarato di essere stata contattata dall’ex capitano della Roma. La confessione, sulla quale le telecamere del GF Vip hanno prontamente spostato l’attenzione (già c’è chi parla di censura), è giunta nel momento in cui Giaele ha immaginato un futuro oltre lo show tra Antonella e Edoardo. Così è cominciato il toto nomi su un improbabile frutto d’amore dei due.

Tra i nomi emersi è spuntato Francesco, con Edoardo che ha subito aggiunto: “Totti”. Ed è in questo momento che la Fiordelisi ha chiosato: “Mi ha scritto Totti!”. Immediatamente la giovane si è resa conto del peso dell’esternazione e si è portata la mano alla bocca, per poi naufragare con imbarazzo nel petto di Donnamria che ha esclamato: “Non è vero!”. Inutile dire che le dichiarazioni di Antonella sono diventate virali sui social in un amen, con molti utenti che si sono chiesti che cosa abbia mai potuto scrivere l’ex stella giallorossa alla ragazza. La domanda, però, è la seguente: Totti ha davvero contattato la schermitrice oppure no?

Le ipotesi

Le ipotesi sono due: la Fiordelisi l’ha sparata grossa, dicendo una frottola per avere visibilità e per guadagnare qualche titolo di giornale, oppure Totti le ha realmente mandato almeno un messaggio. Laddove venga data per buona la seconda opzione, resta da capire il contenuto delle ‘missive’. E resta pure da capire se il ‘demiurgo’ del GF Vip, Alfonso Signorini, nel corso del prime time previsto per lunedì 31 ottobre 2022, tratterà l’argomento e domanderà ulteriori delucidazioni alla diretta interessata.