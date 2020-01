Totti, like contro Florenzi: è bufera ma l’ex Capitano smentisce, il giallo

Totti e il like contro Alessandro Florenzi: è bufera ma l’ex Capitano smentisce. Giallo in casa AS Roma

Giallo in casa Totti e, più in generale, in casa AS Roma. Nelle scorse ore l’ex Capitano giallorosso è finito nella bufera per un like partito dal suo profilo Instagram e finito su un commento di un tifoso che ha preso di mira Alessandro Florenzi. La mossa social è stata presto notata e in un amen si è acceso un polverone sul web. Vedendo il ‘caos digitale’ il marito di Ilary Blasi ha però smentito di aver piazzato il like incriminato. Ma resta un mistero: chi ha fatto scoccare quel like? Sicuramente è partito dal profilo di Totti, forse per sbaglio o forse mentre qualcuno stava utilizzando il suo profilo… Chissà… La smentita del Pupone è comunque stata netta.

La versione di Totti: “Vorrei precisare che non ho mai messo ‘like’ a quel commento di cattivo gusto su Florenzi”

“Vorrei precisare che non ho mai messo ‘like’ a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”. Questo il tweet con cui Totti ha smentito di aver messo il like. Tutto ha avuto origine da un post Instagram condiviso dalla Roma sul proprio profilo. Tra i commenti giunti sotto al contenuto, un tifoso invitava il club a vendere Florenzi: “Vendete Florenzi”. Ed è su tale commento che è campeggiato il like, poi smentito, del Pupone.