Totti, il gatto della discordia: “Mi stavo lasciando con Ilary, giorni di gelo”

Francesco Totti e il gatto della discordia: “Mi stavo lasciando con Ilary, giorni di gelo”

Francesco Totti, le cose che non ti ho mai detto… L’ex capitano giallorosso, particolarmente attivo sui social durante la quarantena, è stato protagonista di una chiacchierata ‘pubblica’ su Instagram con un altro ex big del calcio italiano, Bobo Vieri. Tanta simpatia e tante risate. E anche aneddoti privati mai svelati. Er Pupone ha persino narrato di una lite avuta con la moglie Ilary Blasi. Motivo del contendere? Un gatto, senza peli. La conduttrice lo voleva a tutti i costi, Totti si è impuntato per il no. C’è stato un gelo coniugale per un paio di giorni dove la coppia si è trincerata dietro al silenzio. Francesco, forse in modo iperbolico, ha persino detto che si stava lasciando. Magari a quel punto non si sarebbe mai arrivati per un micio. Fatto sta che la tensione è andata alle stelle nella famiglia.

Totti si confessa a Bobo Vieri

“Per colpa del gatto mi stavo lasciando con Ilary, per colpa di Donna Paola (il nome dato all’animale, ndr)”, ha raccontato sorridendo Totti a Vieri, aggiungendo: “Con Ilary non ci siamo parlati per due giorni”. Il gatto in questione è una particolare razza che non ha peli. E Francesco, come ha spiegato, inizialmente non voleva proprio saperne di averlo in casa. Alla fine, però, l’ha spuntata la Blasi. Il micio è giunto nella dimora della coppia. E come è andata a finire? In modo scontato: l’ex capitano della Roma è stato il primo a farsi “rubare il core” dal felino. Pace fatta e lite rientrata. Non sarà certo un gatto a far andare in frantumi la coppia Totti-Blasi.

Ilary, quando la rivedremo in tv?

Ilary Blasi, dopo aver lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip (passato nelle mani di Alfonso Signorini), è in attesa di nuovi progetti in casa Mediaset. Qualche mese fa il suo nome era stato accostato alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, orfana di Alessia Marcuzzi. Ma il reality è stato procrastinato a data da destinarsi. Si poi messo di mezzo il coronavirus: ormai ogni progetto strutturato del piccolo schermo pare che sarà rimandato almeno a settembre. Ilary può riposarsi ancora un po’.