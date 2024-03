Totti e le uova di Pasqua in beneficienza: Lucarelli epica, commento

Di questi tempi, dopo la bufera che ha travolto Chiara Ferragni, bisogna andarci con i piedi di piombo a parlare di beneficienza. Lo sa bene Francesco Totti che, presentando un progetto benefico, infatti, ha specificato tutti i dettagli dell’operazione, non lasciando nulla al caso. L’ex capitano giallorosso, con un post divulgato su Instagram, ha annunciato che sono disponibili delle uova di Pasqua della Roma, brandizzate con il suo volto e consegnate direttamente da lui ai pazienti del Campus Biomedico di Trigoria.

Totti ha specificato che ha deciso di prendere parte mesi fa all’iniziativa firmando un contratto per realizzare le sopracitate uova con la sua immagine. Quindi ha rimarcato che l’azienda Sovrano ha realizzato i dolci e chi li acquista contribuirà a donare 30 centesimi per ogni uovo comprato. I soldi verranno destinati per la ricerca sulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico in particolare negli anziani attraverso il progetto del Campus Biomedico. “Io farò la mia parte, come sempre”, ha concluso l’ex marito di Ilary Blasi, lasciando intendere che sborserà di tasca sua dei denari per far lievitare le donazioni.

Il ‘graffio’ virale di Selvaggia Lucarelli

Naturalmente il post è stato preso d’assalto e sono piovute centinaia di ironie. Non su Totti, che è stato trasparentissimo, ma su Chiara Ferragni. Inevitabilmente è scattato il paragone sul metodo della comunicazione limpidissimo dell’ex calciatore e su quello assai meno trasparente dell’influencer cremonese che è stata multata di oltre 1 milione di euro per pubblicità ingannevole dall’Agcm oltre ad essere finita nel registro degli indagati per truffa aggravata.

Tra le migliaia di reazioni al post dell’ex stella giallorossa è spuntata quella epica di Selvaggia Lucarelli che è divenuta virale in un amen, incassando migliaia di like. “Madonna Francè, ti prego non fa’ casini che me vojo riposà”, ha scritto la firma de Il Fatto Quotidiano, riferendosi ironicamente alla lunga inchiesta che ha realizzato su Chiara Ferragni. Fu proprio il suo lavoro giornalistico a far venire a galla lo scandalo che ha travolto l’influencer. Totti, senza dubbio, avendo in testa il caos generatosi attorno alla moglie di Fedez, ha così specificato per filo e per segno tutti i dettagli dell’operazione benefica.