Totti e Ilary, primo appuntamento con imprevisto: “Parte male”, l’aneddoto

Il racconto di Francesco in occasione dell’uscita della serie tv Speravo de morì prima, in arrivo su Sky e incentrata sulla sua vita

Francesco Totti ha raccontato un aneddoto sul primo appuntamento con Ilary Blasi. Il racconto è contenuto nel nuovo teaser della serie Speravo de morì prima, quella sulla vita di Totti. Il video sta facendo il giro del Web, anche perché non è un caso se è stato scelto di fare una serie sulla bandiera della Roma. La famiglia Totti piace a tutti, i loro video su Instagram si fanno desiderare ma appena ne compare uno può contare subito su migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Insomma, Totti e Ilary sono divertenti e genuini, per questo piacciono. E il racconto sul primo appuntamento non può che far aumentare l’attesa della serie Speravo de morì prima su Sky.

Nel video diffuso oggi Totti è a colloquio con Pietro Castellitto, il giovane attore che lo interpreta nella serie tv. Proprio Castellitto ha chiesto conferma a Francesco del fatto che per il primo appuntamento con Ilary abbia scelto un locale della zona Eur di Roma. Un ristorante che si trova all’ultimo piano di una torre del quartiere. Lui ha confermato e ha spiegato che era l’unico aperto in quel momento. Quindi Castellitto ha chiesto se è stata in quella occasione che poi Totti ha rigato gli specchietti della Ferrari. Francesco ha negato, ha subito precisato che le cose sono andate diversamente e quindi ha spiegato l’aneddoto.

Quando è andato a prendere Ilary la prima volta, lei è scesa dalla macchina e ha subito dato una botta con lo sportello vicino al muretto. “Come prima volta ho detto parte male”, ha rivelato l’ex calciatore. Ma non ha fatto pesare la cosa alla Blasi, visto che era il primo appuntamento ha manifestato indifferenza e non l’ha fatta sentire in colpa. Nonostante abbia finto disinteresse però, dentro di sé Totti ha sofferto per la botta presa dalla sua macchina e lo ha ammesso solo ora.

Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti in onda su Sky

Nella serie tv Speravo de morì prima se Totti è interpretato da Castellitto, Ilary Blasi avrà il volto di Greta Scarano. La serie andrà in onda a marzo su Sky e racconterà gli ultimi due anni della carriera di Totti. Oltre ai teaser, in queste ore sono state diffuse anche le prime immagini.