Totti e Ilary Blasi, altra svolta. Testimoni: “C’è un altro tradimento”

Altro fulmine a ciel sereno nella vicenda matrimoniale di Ilary Blasi e Francesco Totti: il divorzio è finito in tribunale a cui spetterà decidere su diverse questioni irrisolte tra i due ex coniugi che dopo l’addio si sono rifatti entrambi una vita sentimentale. L’ex stella della Roma con la compagna Noemi Bocchi, la conduttrice Mediaset con l’imprenditore tedesco Sebastian Muller. Il 19 aprile è prevista un’udienza per mettere fine all’ormai noto caso dei Rolex (non si è ancora capito a chi appartengano). Il 31 maggio invece è la data in cui in aula verrà affrontata la vicenda dell’addebito del divorzio. Altrimenti detto verrà stabilito chi tra Totti e Ilary ha più colpe per quel che riguarda il termine delle nozze. Ed è qui che l’ex atleta giallorosso, come riferisce il magazine Gente, dovrebbe tentare di far saltare il banco con una rivelazione bomba.

Gente, che menziona fonti vicine a Totti, scrive che quest’ultimo avrebbe in mano le prove che sancirebbero che l’ex moglie avrebbe avuto una relazione extraconiugale oltre a quella che avrebbe intrattenuto con Cristiano Iovino (la conduttrice ha smentito di aver avuto un flirt con il personal trainer, mentre lui ha affermato che la liaison c’è stata parlando di una “frequentazione intima”). E, non a caso, Iovino è stato inserito da Totti nell’elenco dei testimoni da ascoltare sulla fine del matrimonio. Insomma, il magazine Gente assicura che persone vicine a Franceso sostengono che la Blasi avrebbe avuto non un amante, ma due.

Totti e Ilary Blasi, le versioni opposte

La vicenda è spinosa, con Totti e Ilary che sono su posizioni diametralmente opposte. L’ex capitano della Roma ha dichiarato che la relazione con Noemi Bocchi l’ha iniziata quando ormai il matrimonio con l’ex moglie era naufragato, seppur a livello pubblico ancora non si sapeva. Inoltre sostiene che la Blasi lo abbia tradito più volte. La conduttrice Mediaset ha invece fornito una versione totalmente differente, assicurando di essere lei la persona tradita e di non aver mai avuto frequentazioni extra coniugali. Non poteva finire in modo peggiore un matrimonio durato 17 anni, dal quale sono nati tre frutti d’amore.