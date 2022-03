Totti, colpo di scena all’Olimpico: c’è Noemi. Il gossip decolla di nuovo

L’ex capitano giallorosso in tribuna allo stadio Olimpico per la partita Roma-Atalanta: spunta Noemi e il gossip si riaccende

Sembrava che la poderosa burrasca gossippara abbattutasi su Francesco Totti e Ilary Blasi avesse raggiunto il suo apice nei giorni scorsi per poi andare via via a smorzarsi. Potrebbe non essere così dopo che sabato 5 marzo, poco prima dell’inizio del match di Serie A Roma-Atalanta (partita iniziata alle ore 18), allo stadio Olimpico sono stati avvistati sia l’ex capitano giallorosso (in compagnia del figlio), sia Noemi (in compagnia di alcune amiche), vale a dire la donna che i beninformati ritengono essere la donna che nei mesi scorsi avrebbe stregato il cuore di Totti. A rendere noto l’avvistamento è il sempre puntuale e attento Dagospia, lo stesso portale che ha innescato in via esclusiva la bomba “rosa” relativa alla crisi matrimoniale del Pupone e della moglie.

Naturalmente Totti e Noemi non si sono presentati assieme e altrettanto naturalmente non si sono seduti vicini. Si sono accomodati in tribuna entrambi, a circa “60 metri” l’uno dall’altra, ha rilevato il portale diretto da Roberto D’Agostino. Senza dubbio la faccenda, seppur può voler dire poco o nulla, riaccenderà nuovamente il gossip. Nel frattempo, sulla crisi è calato un assordante silenzio. Dopo che ogni testata ‘nostrana’ ha parlato di matrimonio profondamente scricchiolante, Francesco e Ilary si sono guardati bene dall’aprire bocca, eccezion fatta per un intervento social di Totti che ha parlato genericamente di “fake news”.

Totti e Ilary, la situazione

Al momento, nonostante tutto, pare che la coppia resista. Un segnale in tal senso è giunto esattamente una settimana fa: a C’è posta per te l’ex capitano giallorosso è stato ospite di Maria De Filippi. Nel corso della messa in onda della puntata, la Blasi ha postato una Stories Instagram, facendo notare che stava guardando il programma di Canale Cinque. In molti hanno letto il gesto come un segnale ben augurante sul futuro del matrimonio.

Quasi certamente, però, le acque in casa Totti-Blasi restano agitate. D’altra parte, se così non fosse, è più che probabile che la coppia avrebbe rilasciato chiare e nette dichiarazioni, raccontando di essere tranquilla e felice. Nulla di tutto questo è avvenuto: a regnare c’è soltanto il silenzio, assordante.