Toto Cutugno malore cardiaco in Belgio: ricovero e concerto annullato

Toto Cutugno colpito da un improvviso malore cardiaco in Belgio: ricovero e concerto annullato

Il 30 giugno Toto Cutugno ha dovuto annullare un concerto gratuito previsto da mesi in Belgio nella cittadina di Seraigne. Il noto cantante di Tendola è stato colto da un improvviso malore cardiaco ed è stato ricoverato in ospedale. La sua esibizione in qualità di ospite d’onore al Festival della canzone italiana nella località francofona del Belgio è stata dunque cancellata. A dare la notizia è stato l’Assessore allo sport e alla cultura della cittadina, Eric Vanbrabant, che sui social ha spiegato la situazione del cantante che è stato ricoverato nella struttura ospedaliera di Liegi.

L’assessore allo sport e alla cultura di Seraigne: “Toto attualmente è ancora in ospedale e le sue condizioni sono stabili”

“A nome del centro culturale di Seraign, vorrei ringraziate tutti i visitatori presenti ieri alla Esplanade de l’Avenir… – scrive sui social l’assessore allo sport e alla cultura di Seraigne Eric Vanbrabant – le vostre reazioni in seguito all’annullamento del concerto di Toto Cotugno hanno dimostrato grande rispetto da parte vostra. Malgrado la situazione avete continuato a fare festa… ancora una volta sono fiero di essere un vostro concittadino”. Il politico belga ha poi dato notizia delle condizioni del cantante italiano: “Ne approfitto per darvi notizie di Toto, attualmente è ancora in ospedale e le sue condizioni sono stabili, questa la cosa più importante”.

Toto Cutugno: silenzio dallo staff e dai suoi cari sulle sue condizioni di salute

A parte il messaggio social dell’assessore della cittadina belga, non è trapelata alcuna notizia dallo staff o da persone vicine al cantante. Infatti non c’è traccia di alcun comunicato ufficiale in merito alle sue attuali condizioni di salute da parte del suo entourage o da parte dei familiari. Tuttavia, affidandoci all’intervento di Eric Vanbrabant, non dovrebbero esserci situazioni di particolare pericolo. Toto Cutugno compirà 75 anni fra pochi giorni (7 luglio). Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è uno degli artisti musicali italiani di maggior successo all’estero assieme a Patty Pravo, Mina, Albano Carrisi e Adriano Celentano.