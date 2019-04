Tori Spelling nei guai: mandato d’arresto per Donna di Beverly Hills 90210

Tori Spelling rischia la galera: mandato d’arresto per Donna di Beverly Hills 90210

Tori Spelling è nei guai. L’attrice americana, famosa in tutto il mondo per il personaggio di Donna in Beverly Hills 90210, ha ricevuto un mandato d’arresto. Il motivo? Pare che Tori sia piena di debiti e, tra questi, ve ne è uno contratto con la City National Bank che potrebbe farla finire in carcere. La Spelling, stando a quello che le cronache di oggi riportano, risulta morosa di una cifra pari a 355 mila dollari (corrispondente a circa 316 mila euro). I guai con la giustizia per i debiti non pagati sono iniziati il 29 marzo, quando Tori Spelling, dopo essere stata convocata da un giudice di Los Angeles, non si è presentata in udienza.

Tori Spelling nei guai: ecco perché l’attrice di Beverly Hills 90210 rischia la galera

Tori Spelling, dopo non essersi presentata davanti alla corte di Los Angeles lo scorso 29 marzo, ha deciso di non nominare un avvocato per farsi difendere e, per questo motivo, il giudice ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell’attrice. Per il rilascio, inoltre, è stata fissata una cauzione di 5 mila dollari. Adesso l’attrice dovrà ripresentarsi in tribunale per una seconda udienza (fissata in data 11 maggio). In caso di sua assenza, come la legge americana stabilisce, scatterà l’arresto per la Spelling che, quindi, potrebbe finire in galera.

Tori Spelling sommersa dai debiti: cattivi investimenti dopo il successo in Beverly Hills 90210

Tori Spelling, in un’intervista rilasciata a People anni fa, aveva dichiarato di aver perso gran parte dei suoi risparmi per via di alcuni cattivi investimenti fatti in passato. Il successo raggiunto con Beverly Hills 90210 l’aveva fatta vivere nel lusso quando era giovane ma, con il passare del tempo, le cose sono cambiate per lei, e agli eccessi e le comodità del passato ha dovuto rinunciare.