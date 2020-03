Tony Maiello papà, la dedica alla figlia Ludovica e gli auguri speciali (Foto)

News Tony Maiello, il cantante è diventato papà: “Il giorno più bello della mia vita si chiama Ludovica”

Tanti auguri a Tony Maiello che oggi è diventato papà della piccola Ludovica! Finalmente una notizia bellissima in un mondo ormai abbattuto dalla diffusione del Coronavirus. Una notizia che condividiamo con piacere perché Tony ha scritto anche un dolce messaggio ai fan, sicuramente ispirato dalla bellezza del momento. “Vi auguro un giorno come questo – inizia così la sua dedica –. Il giorno più bello della mia vita ora ha un nome, si chiama Ludovica. Non potevo scrivere canzone più bella e meravigliosa, con l’aiuto di mia moglie stavolta, che è molto più brava di me”. Già quest’introduzione poetica è una meraviglia; ma è nel seguito che Tony si è superato.

Tony Maiello padre per la prima volta: “Vi auguro l’amore”, la bellissima dedica del cantante

Padre per la prima volta, Maiello ha fatto un augurio speciale ai lettori: “Non vi auguro le cose materiali in questa vita – ha così continuato –, perché capisci che non valgono niente. Vi auguro l’amore. Perché qualsiasi cosa succeda, l’amore vince sempre, la vita vince sempre. Vi auguro una famiglia che vi vuole bene – ha scritto ancora –, vi auguro di circondarvi di persone che vi apprezzeranno sempre per quello che siete e non per quello che avete. Vi auguro i figli, il dono più grande che Dio potesse farci. Vi auguro i sorrisi, gli abbracci, i pianti di gioia. Vi auguro che un giorno possiate sentirvi come mi sento io oggi. Felice”. Davvero una dedica speciale che ovviamente non poteva che commuovere i tanti che hanno commentato.

I messaggi di auguri dei Vip, da Alessandra Amoroso a Ermal Meta

A commentare il post di Maiello sono stati non solo i suoi fan, elettrizzati per la notizia, ma anche i più famosi: Alessandra Amoroso ad esempio gli ha scritto “Cadere piano in una felicità immensa! Tanti auguri amico mio! Benvenuta Ludovica… abbraccia forte forte da parte mia anche la mamma”. Einar Ortiz ha mostrato lo stesso entusiasmo: “Congratulazioni, Tony! sono convinto che la piccola Ludovica e tua moglie siano la canzone tua più bella… Un abbraccio alla tua piccola famiglia”. E potremmo continuare con Ermal Meta e molti altri, visto che stanno arrivando auguri a valanga. Non ci resta che lasciarvi al post: