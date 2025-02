Tony Effe ridicolo 0, GF 1, Conti di rendita 9, Olly spaziale 10: pagellone tv

Tony Effe, tra i più attesi a Sanremo, è riuscito solo a farsi notare per il caso della collanona che gli è stata fatta levare nella serata delle cover e per essersi coperto i tatuaggi nella serata d’esordio. Il suo brano e la sua interpretazione sono stati mediocri, infatti è finito 25esimo. Visto il risultato piuttosto disastroso, pare che già sabato sera, subito dopo la performance della finale, abbia fatto le valigie e sia tornato a Roma. Così ha disertato l’incontro coi giornalisti a Domenica In. Capito come funziona per questi artisti? Se tutto fila liscio si presentano davanti a tutti con i sorrisoni, se invece le cose vanno male non ci mettono manco la faccia. Tutto ridicolo, voto zero!

Tracollo annunciato per il Grande Fratello. Mediaset ha scelto di mandarlo in onda contro Sanremo. Il reality ha segnato il record storico in negativo per quel che riguarda gli ascolti tv: 1.230.000 spettatori e il 7.6%. Ok, dall’altra parte c’era il Festival, ma il punto è un altro: il GF, per quel che è diventato, ha stufato. Voto 1!

In arrivo The Couple su Canale 5, condurrà Ilary Blasi. Trattasi di una costola del Grande Fratello, infatti in Spagna si chiama GF Duo. Praticamente i vip partecipano al programma in coppia. TvBlog ha reso noto che sono stati ingaggiati Alex Belli e Soleil Sorge. Di nuovo loro, sì. E fortuna che Mediaset parlava di novità. Voto 2!

Fedez, quando sbarca sulle reti Rai o viene ospitato da Fazio, ha sempre un atteggiamento da cane bastonato. Su Instagram e secondo diversi casi di cronaca recente, invece, è tutto tranne che timido e pacato. Selvaggia Lucarelli pare che ci abbia visto giusto sostenendo che è un maestro nell’indossare la maschera giusta per ogni occasione. Vederlo sommesso e remissivo è un qualcosa a cui è difficile credere. Voto 3!

Carlo Conti, il ‘Normal one’. Torna a Sanremo e, da vecchia volpe quale è, sfrutta l’eredità di Amadeus che ha dato alla kermesse una dimensione più prestigiosa e più appetibile. Azzecca il cast, leva quasi tutto ciò che può essere considerato ‘politico’ e quindi spinoso, sotto certi punti di vista ‘narcotizza’. Alla fine i dati gli danno ragione, anche se, dicendola tutta, vive di ‘rendita‘ grazie all’impianto dato da’ Ama’ nell’ultimo quinquennio. Lui, a differenza del predecessore, va spedito come un treno. Ognuno ha il suo metodo. L’importante è che funzioni. E Conti funziona, non da oggi. Voto 9!

Olly ha trionfato a Sanremo. Il ragazzo ha stoffa e non lo si scopre oggi. Anche televisivamente parlando, è squisito: il giovanotto ha una proprietà di linguaggio non indifferente, è educato, non dà risposte scontate, non scade mai nei luoghi comuni, non è mai retorico in quanto, evidentemente, ha un pensiero critico esteso dentro di sé. Spaziale, voto 10!

Altro 10 lo merita il secondo classificato, Lucio Corsi. Un cantautore vero. Anche lui, televisivamente, è stato una scoperta. Non è costruito e non dice mai banalità. Mettiamola così: se arriva ad esempio Elodie davanti al microfono si sa già cosa dirà, giusto o sbagliato che sia. Se arriva Corsi c’è lo stupendo pericolo di ascoltare una riflessione originale a cui prima nessuno aveva pensato. Artista con la A maiuscola, 10!