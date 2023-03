Immagini agghiaccianti provenienti dalla Milano Boxing Night, evento tenutosi all’Allianz Cloud. A un certo punto è scoppiata una rissa furibonda, con il rapper Tony Effe della Dark Polo Gang che ha iniziato a prendere a pugni il collega Ion Real Deal, seduto ai bordi del ring. Ne è scaturita una zuffa deprecabile. Presenti all’evento anche Fabio Rovazzi e Ignazio Moser che non hanno preso parte alla scazzottata.

Come si può vedere da un filmato postato da una persona presente nel parterre del palazzetto milanese, si vede Tony Effe, grande appassionato di sport da combattimento, dirigersi verso Ion per poi colpirlo mentre è seduto al proprio posto. Il motivo dell’aggressione selvaggia risalirebbe a una stories Instagram in cui Ion avrebbe minacciato Tony Effe. Pare inoltre che durante la serata ci siano stati diversi “dissing” a distanza tra i due cantanti.

Nella rissa di Milano si è trovato in mezzo anche Marvin Vettori, campione di MMA. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Tony Effe, nel corso dell’evento, era in compagnia appunto di Vettori e Rovazzi, che non avrebbero in alcun modo fomentato la rissa. Dalle Stories Instagram si è capito che nella compagnia era presente anche Ignazio Moser, pure lui non coinvolto nella zuffa.

La vicenda è stata commentata anche da Selvaggia Roma, ex concorrente del Grande Fratello Vip e amica di Ion. “Ion è un nostro amico o per lo meno lo era. Lui è di Roma. Non si ammettono queste cose. E sicuramente sarà successo qualcosa di brutto per far scatenare così questo Tony Effe. Ma comunque si sentono tutti molto 8 mila in questa vita. Queste scene così non dovrebbero mai accadere”, ha scritto su Instagram l’ex gieffina.

Chi è Tony Effe

Tony Effe è un membri del gruppo romano Dark Polo Gang. Al secolo Nicolò Rapisarda, è nato a Roma il 17 maggio 1991. La sua popolarità è dovuta principalmente ai successi musicali. Tuttavia, oltre a cantare, si è cimentato anche nella recitazione: la sua carrier è iniziata con un ruolo nel film Viaggi di nozze di Carlo Verdone. Successivamente ha avuto altre parti, lavorando in Paparazzi e L’ombra gigante, al fianco di Margherita Buy.

Tony Effe ha fondato la Dark Polo Gang nel 2014. Il gruppo è formato da altri tre musicisti, vale a dire Arturo Bruni (Dark Side), Dylan Thomas Cerulli (Dark Pyrex) e Umberto Violo (Dark Wayne), tutti conosciuti sui banchi di scuola. Il loro anno di consacrazione è stato il 2018, quando la Dark Polo Gang ha siglato il primo contratto con la Universal, pubblicando l’albun Dark Side.