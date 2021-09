Tommaso Zorzi sparito da Instagram, ma c’è un motivo: lui spiega tutto

Qualcuno si starà chiedendo perché Tommaso Zorzi non è su Instagram in queste ore, ma c’è un motivo. Non è la prima volta che un influencer decide di disattivare temporaneamente il profilo e purtroppo è successo anche a Tommaso. In passato qualcuno ha chiuso il profilo per evitare di perdere follower, magari perché era finito al centro di una bufera mediatica e scattava il defollow di massa, ma non è questo il caso di Zorzi. Ha dovuto prendere questa decisione, prendersi una pausa da Instagram per evitare che il suo profilo finisca in mani sbagliate.

A spiegare tutto è stato lui su Twitter, dove non è stato necessario disattivare il profilo. Non ha quindi scelto di allontanarsi dai social, ma ha dovuto farlo perché ha subito attacchi hacker ripetuti. Tommaso ha spiegato di aver chiuso il profilo Instagram in via precauzionale, per evitare che l’hacker riesca a entrare nel suo profilo. Dunque è una pausa, una situazione temporanea, perché appena potrà tornerà attivo come prima. Lui stesso ha scritto “torno presto”, infatti.

Alcuni fan si sono preoccupati cercando Tommaso Zorzi su Instagram e non trovando più il suo profilo. Le ultime storie infatti risalgono a ore fa. Inoltre non è la prima volta che l’influencer subisce degli attacchi sul social. Qualche giorno fa, infatti, un fan lo ha avvisato del fatto che qualche hater gli avesse attivato un meccanismo per aumentare follower. Un aumento di follower improvviso e repentino fa scattare l’allarme ai piani alti di Instagram, perché può sembrare che il profilo stia acquistando follower. Cosa non accettata.

In quella occasione Tommaso non ha ritenuto opportuno chiudere il profilo Instagram, ma stavolta è diverso. Inoltre, quella volta lui sembrava certo che a recargli questo danno, o almeno a provare a recargli danno fossero i fan della sua amicizia, che pare finita, con Francesco Oppini. Le “zorpe”, così le aveva chiamate lui. Inutile dire che si è innescata una battaglia sotto al suo post su Twitter, le fan di Francesco si sono subito chiamate fuori mentre le fan di Tommaso sono su tutte le furie perché dovranno fare a meno di lui su Instagram.