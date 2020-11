Zorzi e Giulia Salemi: “Di nuovo amica in 30 secondi?”, lui chiarisce

L’amicizia tra i due concorrenti era in standby dopo un’incomprensione, ma rivedendosi nella Casa si sono subito abbracciati: l’influencer in confessionale risponde ai dubbi

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono amici da molto tempo, da ben prima di ritrovarsi nella Casa del Grande Fratello Vip quindi. Tra i due però ci sono state delle incomprensioni nell’ultimo periodo e per questo Tommaso nelle settimane passate non si era espresso in modo del tutto positivo su Giulia. Nessun giudizio sulla persona, che ha sempre elogiato, ma aveva parlato della loro amicizia specificando che non erano particolarmente in ottimi rapporti in questo periodo.

I più fedeli alla diretta h24 avevano intercettato anche il motivo del litigio. Pare che Giulia non si sia fatta sentire in occasione dell’uscita del libro di Tommaso e che lui ci sia rimasto molto male. Da questo la loro amicizia si era un attimo raffreddata e la Salemi ne era perfettamente al corrente. Nel video di presentazione infatti aveva detto che forse Zorzi non sarebbe stato così felice di vederla nella Casa. E invece non è andata così, perché Tommaso l’ha accolta a braccia aperte vedendola nel Cucurio.

La reazione di Zorzi aveva suscitato dei dubbi: perché accoglierla così bene e come se nulla fosse, nonostante avesse detto che avevano litigato? La spiegazione è arrivata nel daytime del GF Vip di oggi. Tommaso in confessionale infatti ha detto:

“Dopo che ne ho dette di ogni è diventata amica in trenta secondi? Risolveremo quell’intoppo che c’è stato, poi saremo di nuovo amici. Lo siamo sempre stati”.

In realtà Tommaso aveva già fatto intuire tutto quando ha presentato la sfilata delle concorrenti donne. Commentando Giulia infatti aveva detto che ha dovuto fingere di essere di nuovo suo amico per amore della televisione. Oltre che per non ritrovarsi vittima degli incantesimi di mamma Fariba. In quel suo giocare aveva detto già tutto: Tommaso e Giulia sono amici, sapevano entrambi che c’era qualcosa in sospeso ma dato che era un’amicizia vera e che va avanti da anni non c’era motivo di accogliere in maniera fredda la nuova arrivata.

Dopotutto il motivo del litigio, ammesso e non concesso che sia davvero legato al libro, non è così grave da spingere Tommaso a tirare fuori le unghie subito con la Salemi. O ad andare via dal Cucurio sbattendole la porta in faccia. Il mistero dovrebbe essere risolto, dunque.