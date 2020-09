Tommaso Zorzi è rientrato al Grande Fratello Vip dopo i controlli medici

Sospiro di sollievo per Tommaso Zorzi. L’influencer è rientrato al Grande Fratello Vip dopo aver momentaneamente abbandonato la Casa più spiata d’Italia per dei controlli medici. L’ex star di Riccanza è stato costretto ad isolarsi a causa della febbre arrivata dopo la prima diretta condotta da Alfonso Signorini lo scorso lunedì 14 settembre. Febbre alta dovuta ad una fastidiosa sinusite ma, data l’emergenza Coronavirus, Zorzi è stato sottoposto ad ulteriori verifiche che, per fortuna, hanno dato esito negativo. Nella serata di martedì 15 settembre, dopo un solo giorno di permanenza, Tommy ha lasciato il bunker di Cinecittà per poi farvi rientro mercoledì mattina. A comunicarlo la produzione del reality show tramite i suoi canali social. Notizia che ha rallegrato i fan di Zorzi, che non vedono l’ora di seguire le peripezie del loro beniamino nel programma Mediaset. Il 25enne si è imposto subito come protagonista dello show e sono in molti a voler vedere di più.

Tommaso Zorzi torna al GF Vip: Flavia Vento abbandona

Scongiurato il pericolo Coronavirus, Tommaso Zorzi è rientrato al Grande Fratello Vip. Oggi il giovane sta meglio ed è pronto a viversi con gioia e spensieratezza questa incredibile avventura. Diversa la posizione di Flavia Vento, che ha già abbandonato il gioco. A 24 ore dall’inizio della trasmissione la soubrette ha deciso di andare via. Il motivo? La 43enne sentiva troppo la mancanza dei suoi cani, con i quali ha un rapporto assai stretto. Dopo aver pianto a lungo per la situazione, la Vento ha optato per il ritiro. Al momento non sappiamo se il posto di Flavia verrà presto rimpiazzato da un nuovo concorrente. Per l’opinionista di Barbara d’Urso si tratta del quarto ritiro in quattro reality show: in passato è scappata da La Fattoria e da due edizioni dell’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip: chi è l’influencer Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, classe 1992, proviene da una delle famiglie più ricche di Italia. È gay ed è laureato in Economia e Business Management. È diventato popolare grazie a Riccanza: successivamente ha partecipato a Dance Dance Dance e Pechino Express.