Tommaso Zorzi difende Belen e asfalta Morrone: “Detto da uno così”

Le parole di Michele Morrone su Belen Rodriguez, per niente carine, continuano a far discutere. Tra chi le ha lette subito e chi le sta scoprendo solo ora, sono in tanti ad aver difeso la showgirl argentina. Un attacco, quello di Morrone, arrivato in modo quasi gratuito secondo molti e che per questo non è piaciuto all’opinione pubblica. Ma cosa è successo? L’attore ha tirato una frecciata a Belen piuttosto pesante, alla quale lei sta evitando di replicare, molto elegantemente. Uno scivolone di Morrone, insomma, che farà discutere ancora per giorni, soprattutto se continueranno ad arrivare pareri e prese di posizione.

A parlare oggi è stato Tommaso Zorzi: ha difeso Belen contro Morrone. All’opinionista dell’Isola dei Famosi non è piaciuto molto che l’attore abbia ridotto la Rodriguez a un corpo e basta. Lo ha fatto spiegando che molti gli consiglierebbero di fidanzarsi con Belen, ma lui non lo farebbe perché il suo prototipo di donna è più altolocata di una “te..e e c..o”. Potrebbe giustificare le sue parole e dire di essersi spiegato male, ma molto probabilmente in pochi sarebbero disposti a credergli.

A chiunque capita di usare parole sbagliate, di esprimersi male, è certo. Ma è sembrato un attacco gratuito e per questo non è piaciuto. Tra le persone che proprio non hanno gradito c’è Zorzi, che ha commentato oggi tra le sue stories di Instagram l’accaduto. Riportando la notizia, Tommaso Zorzi ha asfaltato Michele Morrone:

“Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del ca..o non mostra altro è il massimo”

Il riferimento potrebbe essere al film 365 giorni, disponibile su Netflix, di cui Morrone è protagonista, ma non solo. Tommaso ha aggiunto poco dopo una storia in cui ha fatto sapere che oggi “non lo tiene nessuno”. Chi lo ha seguito nella casa del Grande Fratello Vip può ben immaginare cosa intende. Ma Michele Morrone non è l’unico finito nel suo mirino, perché Zorzi ha iniziato una guerra contro chi lo insulta sui social. Ha intenzione di denunciare chiunque esageri con toni e parole nei suoi confronti e proprio oggi ha denunciato anche pubblicamente un utente omofobo. Certo è che Michele Morrone dopo le parole su Belen è al centro di una bufera. Deciderà di replicare alle polemiche oppure preferirà sorvolare?