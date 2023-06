Tommaso Zorzi: chi è il nuovo fidanzato e i 24 anni di differenza

Tommaso Zorzi sarebbe stato paparazzato assieme ad Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. Il conduttore aveva chiuso lo scorso aprile la relazione con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici. La coppia, tornata a Milano dopo alcuni giorni di vacanza in Puglia, sarebbe stata fotografata da Chi Magazine. Tra Zorzi e Incontri ci sarebbe una differenza d’età piuttosto importante: ventotto anni Zorzi e cinquantadue Incontri. Sembrerebbe, però, che questo non sia un problema.

Zorzi e Incontri: rientro a Milano e cena a Casa Cipriani

Stando a quanto riportato, Tommaso e Andrea si vedrebbero assiduamente da ormai un mese. Ad aprile, il conduttore aveva fatto chiarezza su Instagram, parlando della fine della relazione con Tommaso Stanzani, ribadendo di essere rimasti in buoni rapporti. Ciò sarebbe stato confermato dalla presenza dello stesso Stanzani al compleanno di Zorzi. Ma ora, nella vita del conduttore sembrerebbe esserci una nuova fiamma.

Tornando a Zorzi e Incontri, i due sarebbero saliti su un taxi a Linate che li avrebbe, in seguito, condotti a casa. Dopo un cambio d’abito, i due sarebbero andati a cena a Casa Cipriani. Nel ristorante dell’hotel-club, affacciato sui giardini Indro Montanelli, sarebbe in vigore un codice di eleganza. All’ingresso dell’hotel, inoltre, i due avrebbero deciso di entrare separatamente, sebbene non sia chiaro il motivo. Scesi dalla vespa con cui erano precedentemente arrivati, Zorzi sarebbe entrato per primo, seguito, poco dopo, da Incontri.

A cena conclusa, tuttavia, i due sarebbero usciti da Casa Cipriani insieme, senza dar nuovamente luogo allo scenario descritto in precedenza. Dopo i giorni trascorsi in Puglia, quindi, Incontri e Zorzi sembrerebbero intenzionati a rimanere insieme anche a Milano, proseguendo la loro vacanza.

I prossimi progetti di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è stato recentemente protagonista in Drag Race Italia, nelle vesti di giurato. Il conduttore non sarebbe stato riconfermato per la terza stagione del programma e, al suo posto, sembrerebbe prossimo l’arrivo di Paola Iezzi e Paolo Camilli. Per l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, stando alle ultime voci, sembrerebbero essere in programma nuovi progetti.