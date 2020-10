Zorzi, appello alla d’Urso per trovare Simone: Barbara risponde così

Tommaso Zorzi ha ricevuto un aereo al Gf Vip stamattina che lo ha mandato letteralmente in tilt. L’aereo infatti era firmato, anzi firmatissimo: il mittente è un certo Simone, suo fan numero uno. Così si è firmato il misterioso ammiratore di Zorzi, che subito ha richiamato l’attenzione delle telecamere chiedendo a Simone di palesarsi. Agli altri concorrenti infatti Tommaso ha raccontato di non conoscere nessuno con questo nome, per cui adesso è curioso di sapere chi è.

Ma non solo per l’areo, in realtà Simone ha indovinato anche frase della dedica, “Sei un essere speciale”: l’influencer sogna infatti un uomo che gli dedichi la canzone La cura di Battiato, e quella frase ne fa parte. E proprio per questo motivo sta già fantasticando su questo Simone, pensando di aver trovato l’uomo della sua vita. Ovviamente lui ci scherza su, ma forse neanche troppo. E così confrontandosi con Guenda e Stefania oggi pomeriggio in stanza è scattato l’appello a Barbara d’Urso:

“A questo punto mi appello alle massime autorità… Barbara, scopri chi è Simone e giuro che te ne sarò eternamente grato. Santa Barbara da Cologno Monzese. Lascio tutto nelle mani di Ilaria Delle Palle. Io mi appello a Barbara d’Urso, è l’unica che tutto può”.

E non solo, perché Zorzi ha anche ironizzato sul sentirsi un po’ come Pamela Prati quando parlava del suo Mark Caltagirone. Anche l’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi insomma potrebbe non esistere secondo lui e non ha perso l’occasione per riderci e scherzarci su. Ha pure parlato direttamente a Simone, dicendogli di farsi vivo con il suo amico Lazzaro su Instagram così poi lui potrà contattarlo, una volta fuori dalla Casa.

Nel frattempo l’appello di Zorzi è arrivato a Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso ne è venuta a conoscenza. “Adesso devo indagare io?”, ha detto dopo la clip e ha subito chiesto ai suoi ospiti se sapessero qualcosa. Biagio D’Anelli ha detto che Tommaso di sicuro sa chi è questo Simone ma non vuole dirlo. Niente di più sbagliato: Simone è un fan e si è presentato su Twitter, quindi non conosce già il concorrente.

Il fan di Tommaso Zorzi ha precisato che ha voluto fare questo gesto d’amore, in solitaria anche dal punto di vista economico, per rendere felice Tommaso. E di sicuro ci è riuscito! Si conosceranno dopo il Gf Vip? Simone ha detto di abitare a dieci minuti da Zorzi, a Milano, per cui mai dire mai!

L’appello di Tommaso a Barbara D’Urso: “a questo punto io mi appello alle massime autorità: Barbara, tu che tutto puoi, scopri chi è Simone.”#GFVIP pic.twitter.com/Ys8wT1t2IM — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 23, 2020