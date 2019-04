Tommaso Paradiso sta male: TheGiornalisti rimandano il concerto

Tommaso Paradiso sta male: il frontman del gruppo TheGiornalisti interrompe il concerto

Salta il concerto TheGiornalisti a Reggio Calabria, previsto per oggi 3 aprile, in quanto Tommaso Paradiso sta male. Scendendo nel dettaglio, è accaduto tutto nel corso della serata di ieri, quando sul palco del PalaFlorio di Bari, il cantante ha accusato un problema importante alla voce, a causa di una laringotracheite. Improvvisamente Tommaso si è bloccato e ha così interrotto il concerto del gruppo. Con grande difficoltà, ha comunque ripreso a cantare, promettendo che sarebbe tornato nuovamente nella città per un’altra serata, al fine di rimediare a quanto accaduto. In seguito, su Instagram il gruppo ha annunciato il cambio della data di Reggio Calabria al prossimo mese, precisamente al 4 maggio. “Scusate amici, ditemi che devo fare. Non ho voce. Se volete io stasera continuo il concerto ma vi prometto che lo rifacciamo gratis per voi, non buttate il biglietto”, ha confessato Tommaso all’improvviso nel corso del concerto. Un problema molto serio per il cantante, che si è visto costretto a interrompere la serata.

Tommaso Paradiso, il messaggio dopo l’improvviso problema durante il concerto: rimandata la data a Reggio Calabria

Tommaso Paradiso frontman de TheGiornalisti sta male e a rivelarlo è stato proprio lui durante il suo concerto a Bari. La stessa sera, al rientro dopo l’esibizione, su Instagram ha deciso di ringraziare di nuovo tutte le persone presenti al concerto. Non solo, il cantante ha confermato la sua promessa, rivelando la nuova data di Reggio Calabria. Nelle Stories del social, Tommaso scrive: “Prima di ogni cosa io vi ringrazio. Abbiamo un feeling che non si puà spiegare. Ho una laringotracheite che mi ha fottuto. Stasera a Bari ho dato tutto e voi più di me”. Dopo di che, è entrato nel dettaglio: “I dottori mi hanno vietato di parlare per almeno i prossimi tre giorni. E lo farò. Però continuerò a fare stories, così giusto per restare in contatto. Saranno stories mute ma andrà bene lo stesso.”

TheGiornalisti, Tommaso Paradiso: il cantautore non potrà parlare per i prossimi tre giorni

“La promessa che ho fatto per il pubblico di Bari la manterrò. Recupereremo il concerto di Reggio Calabria il 4 maggio. Vi voglio tanto bene. Buonanotte amici miei. Provo a dormire. Love”, conclude così il suo messaggio Paradiso. Un grande colpo per i fan del gruppo, che non si aspettavano minimamente potesse accadere qualcosa al loro idolo. Ma ecco che purtroppo Tommaso ha ora bisogno di riposo. Proprio i medici gli hanno “vietato” di parlare per i prossimi tre giorni. Paradiso ha ovviamente intenzione di seguire quanto consigliato dai dottori, al fine di salvaguardare la sua salute.