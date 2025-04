Tommaso Paradiso papà (ma non commenta la notizia): è nata Anna

Tommaso Paradiso è diventato papà per la prima volta. La sua compagna Anna Sansoni ha partorito nelle scorse ore. Ad annunciare la nascita è stata la stessa donna, attraverso un post pubblicato su Instagram. I due neo genitori hanno accolto una figlia, chiamata Anna. Dunque fiocco rosa per il cantante e l’imprenditrice. La piccola è venuta alla luce con anticipo rispetto al termine. Lo ha fatto sapere sempre la neo mamma nel rendere nota la notizia del parto.

“Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto”, ha scritto Sansoni a corredo di una scatto in cui si vede la piccina in braccio a papà Tommaso. “Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te“, ha concluso Carolina. Curioso notare che Paradiso, pur lasciandosi riprendere con la neonata, non abbia in alcun modo commentato la nascita della piccola. Sul suo profilo Instagram nessun post.

Solitamente, in questi casi, i due neo genitori optano per un annuncio condiviso sui social. Il cantante romano, però, da sempre è ‘allergico’ a raccontare pubblicamente le sue faccende private e sentimentali, essendo un amante della privacy. Non stupisce troppo, quindi, che sul suo account non abbia scritto alcunché (forse lo farà nelle prossime ore o forse no). D’altra parte non ha nemmeno mai divulgato scatti con la compagna. Sia chiaro: non per menefreghismo, ma per il semplice fatto che preferisce vivere la relazione lontano da occhi indiscreti.

Anche Carolina è molto riservata. Per la nascita di Anna ha però fatto uno strappo alla regola ed ha dedicato alla neonata un post che è immediatamente stato preso d’assalto dai fan e da diversi volti noti. I primi a congratularsi con lei e con il neo papà sono stati Diodato, Emma Marrone, Alessia Marcuzzi, Andrea Delogu, Miriam Leone e Francesca Michielin.

Chi è Carolina Sansoni, la compagna di Tommaso Paradiso

Carolina ha 36 anni. Nata nel 1989 a Roma, si è legata sentimentalmente a Tommaso Paradiso (41 anni) nel 2017. I due si sono conosciuti durante un match di calcio e non si sono più lasciati. Vivono a Fiumicino con due cagnolini. Ora nelle loro vite è arrivata la piccola Anna.

La Sansoni è un’imprenditrice attiva nel settore della comunicazione e dei media dedicati al mondo del lavoro; è la fondatrice dell’agenzia Talkin Pills.