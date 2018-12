Tommaso Paradiso: le parole sugli attacchi di panico e la fidanzata Carolina

Il frontman dei Thegiornalisti si racconta in un’intervista

Tommaso Paradiso si racconta senza filtri sul nuovo numero di Vanity Fair. Il cantante ha concesso un’intervista al settimanale che gli dedica la copertina. L’artista si svela e rilascia dichiarazioni relative alla carriera ma anche agli aspetti più intimi della vita privata. Il frontman dei Thegiornalisti ha a lungo parlato del rapporto con il successo e con la popolarità così come non ha mancato di commentare i tragici fatti di Corinaldo, dove 6 persone hanno perso la vita in un locale dove era atteso il concerto di Sfera Ebbasta. L’artista ha un’opinione precisa in merito: “Non si possono accusare i cantanti per quello che scrivono. È colpevole chi non ha badato a rispettare le regole di sicurezza”. Tommaso Paradiso ha parlato anche del rapporto con la madre, a cui è fortemente legato: il cantante è infatti figlio unico e non ha mai conosciuto il padre. Ugualmente solido è il legame con la nonna di 97 anni affetta da demenza senile. Per quanto riguarda invece i prossimi impegni professionali, l’artista è pronto ad una nuova avventura con la band che ha fondato nel 2009. I Thegiornalisti partiranno infatti con un nuovo tour il prossimo 26 marzo da Jesolo, Venezia.

Il leader dei Thegiornalisti parla degli attacchi di panico

Tommaso Paradiso, 35enne romano laureato in Filosofia, ha raggiunto fama e popolarità con la band Thegiornalisti con cui ha scalato le classifiche grazie al successo di brani come Riccione e Questa nostra stupida canzone d’amore. Ma il successo arriva anche ad amplificare le fragilità di Tommaso che già in passato ha confessato di soffrire di attacchi di panico. L’artista ha spiegato: “Ne soffro ancora, nei periodi più stressanti. Li curo con lo sport e qualche pastiglia. Gli psicologi, con tutto il rispetto per la categoria che salva la vita a tanta gente, a me non sono serviti a nulla”.

Tommaso Paradiso felice accanto alla fidanzata Carolina

Il successo non ha però cambiato la vita privata di Tommaso Paradiso che si dice felice e appagato accanto alla fidanzata Carolina che definisce fonte della sua creatività. Il cantante racconta di averla conosciuta durante una partita e di esserne rimasto subito folgorato. I due stanno insieme da due anni ma alla domanda su un imminente matrimonio il leader dei Thegiornalist preferisce non commentare.