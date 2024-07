Tomaso Trussardi insulta in strada: “Terrone”. Video choc e reazioni

Il giornalista Gabriele Parpiglia, sui suoi profili social, ha pubblicato un video in cui si vede l’imprenditore Tomaso Trussardi, noto alla cronaca rosa del Bel Paese per essere stato il secondo marito di Michelle Hunziker, inveire duramente contro un’automobilista, dandogli del “terrone“. L’episodio, ha spiegato Parpiglia, è avvenuto in zona Cologno, a Milano, e ha visto protagonista il bergamasco, ripreso sulla sua vettura intento a battibeccare in maniera intensa ed energica, per usare un eufemismo, con un’altra persona. A colpire i toni usati da Trussardi e soprattutto la ripetizione, con evidente accezione dispregiativa, del termine “terrone”.

Il video in cui Trussardi dà del “terrone” ad un’automobilista

Parpiglia ha inoltre aggiunto di aver saputo da chi ha assistito alla scena che il litigio è poi proseguito e che ha deciso di rivelare pubblicamente la questione attraverso il filmato in quanto “se in quel momento fosse passato qualcuno; avesse attraversato la strada qualcuno; sarebbe stato il caos”.

“Leggiamo troppe notizie legate alla fatalità del caso o dello stesso caos che portano alla morte. Se un brusco stop dinanzi alle proprie colpe, ai propri errori e con un video così duro può servire, allora giusto mostrarlo”, ha aggiunto il giornalista. Immediatamente il post è stato notato da parecchi utenti, molti dei quali hanno criticato aspramente l’ex marito di Michelle Hunziker, affermando che essere ancora fermi al “terrone” nel 2024 è un qualcosa di inascoltabile. Così Trussardi si è beccato del “medievale”, “razzistello”, “nordista”, “ridicolo”, etc etc.

Quando Tomaso Trussardi si scagliò contro Giovanni Angiolini per la tresca con Michelle Hunziker

Che Trussardi sia persona fumantina lo si era capito anche quando si trovò a commentare la relazione tra l’ex moglie e Giovanni Angiolini, medico sardo ed ex concorrente del Grande Fratello. La conduttrice e il dottore hanno vissuto una love story durata mesi subito dopo che l’elvetica aveva visto naufragare le nozze con l’imprenditore bergamasco. Questo, raggiunto dal Corriere della Sera, riservò parole di fuoco ad Angiolini.

“Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. Così Trussardi in merito alla liaison tra la Hunziker e il medico. Sia l’ex moglie sia Angiolini non hanno mai commentato quanto esternato da Tomaso, preferendo non alimentare la polemica, già di per sé rovente e delicata. In quel frangente, però, si parlava di sentimenti e di un matrimonio in frantumi. Dunque i toni usati da Trussardi, tutto sommato, erano pure giustificabili. Forse non giusti, ma certamente comprensibili. La vicenda del video del “terrone” invece è un qualcosa che non si può sentire ed è difficilmente scagionabile.