Tom Holland e Zendaya stanno insieme, la coppia conferma: “Ci amiamo”

Tom Holland e Zendaya hanno confermato di essere fidanzati! Mancava solo la conferma dei diretti interessati, in realtà: da mesi infatti gli indizi parlavano chiaro e sono stati anche beccati insieme. Le foto dei baci hanno fatto il giro del mondo, perché i due giovani attori sono popolarissimi e anche amatissimi. Molti facevano il tifo per loro vedendoli in Spider-Man e adesso i fan si preparano a vedere il nuovo capitolo della saga con occhi diversi. Adesso infatti c’è la conferma dei due giovani attori, non sono più solo gossip, indiscrezioni e avvistamenti. Senza tralasciare le dediche su Instagram, che però potevano anche riferirsi a una splendida amicizia.

Tom Holland e Zendaya torneranno sul grande schermo con Spider-Man: No Way Home il prossimo 15 dicembre. Per l’occasione l’attore è stato intervistato da GQ e nel corso dell’intervista si è parlato anche delle foto con Zendaya, ma invocando la privacy. Gli scatti risalgono allo scorso luglio, erano sull’auto dell’attore e si baciavano in modo appassionato. L’interprete di Peter Parker è dell’idea che il gossip sia uno degli aspetti negativi dell’essere famosi:

“La privacy non è più sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano così tanto, adesso è un momento condiviso con il mondo intero. Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita sentimentale perché condivido già così tanto della mia vita con il mondo. Ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy”

Con queste parole e parlando di loro di loro come due persone che si amano tanto Tom Holland ha confermato la relazione con Zendaya. Magari non erano pronti a uscire allo scoperto in quel momento? Questa domanda è stata posta all’attore: lui non pensa che si sia trattato di questo. “È solo che non volevamo farlo”, ha aggiunto. Non volevano condividere il loro amore con il mondo intero, non sono di certo l’unica coppia a preferire la privacy e la riservatezza alla mondanità e ai red carpet mano nella mano. Dopo la conferma, però, Tom ha preferito non parlare della sua storia d’amore con Zendaya perché non è una conversazione che vuole fare senza di lei:

“Sai, la rispetto troppo per dire… Questa non è la mia storia. No, è la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme”

La rivista ha contattato anche Zendaya per avere un commento e anche lei ha confermato la storia d’amore. A proposito degli scatti rubati ha detto che è stato abbastanza strano e imbarazzante, ma allo stesso tempo anche invasivo. Anche Zendaya ha parlato di amore con Tom Holland: