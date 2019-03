Cruise-Kidman: è guerra, l’attrice esclusa delle nozze del figlio

Tom Cruise e Nicole Kidman: è guerra aperta, cosa è successo

Secondo quanto riporta il The Sun, non scorre buon sangue tra Tom Cruise e Nicole Kidman. I due attori sono stati sposati per 11 anni, dal 1990 al 2001, ed hanno adottato due bambini, ora diventati ragazzi, Connor e Isabella. Proprio il giovane Connor Cruise è al centro della diatriba apertasi, secondo alcune fonti, tra mamma Nicole e papà Tom. Secondo quanto rivelato da RadarOnline.com e poi riportato dal The Sun, l’attore devoto a Scientology avrebbe letteralmente escluso la ex moglie Nicole dal matrimonio del giovane figlio di 24 anni con la fidanzata italiana Silvia. Le nozze infatti saranno in stile Scientology e “C’è Tom dietro questo, quello che lui dice è legge“, ha riportato il sito per poi continuare: “Tom ha deciso e Connor lo ha seguito. Il giovane adora il terreno su cui cammina suo padre“, ha infine rivelato una fonte al giornale. Come avrà preso la decisione Nicole?

Nicole Kidman esclusa dal matrimonio del figlio Connor

Sembra una decisione davvero ingiusta quella che Tom Cruise ha preso sul matrimonio del figlio, Connor. Ma perché l’attore di Mission Impossible avrebbe deciso di escludere la ex moglie da un momento così importante della vita del figlio? Quando Cruise e la Kidman si sono separati, nel 2001, l’attore ha ottenuto la custodia dei due figli adottati con la “giustificazione” che entrambi i ragazzi fossero molti devoti a Scientology e che avessero deciso di rimanere accanto al loro papà. “Tom non prenderebbe mai in considerazione l’idea di invitare Nicole al matrimonio di Connor perché è considerata una “persona soppressiva” dalla chiesa e, in secondo luogo, non la vuole lì“, ha riferito la fonte a RadarOnline.

Tom Cruise e Nicole Kidman: nuovi matrimoni dopo il loro divorzio

Dopo la loro separazione, sia Nicole Kidman sia Tom Cruise hanno ritrovato l’amore e si sono nuovamente sposati. Cruise è convolato a nozze per la terza volta con la star di Dawson Creek, Katie Holmes. Anche con lei il matrimonio è finito solo dopo pochi anni, nel 2012 ma dalla storia è nata la piccola Suri. Anche la Kidman si è sposata, per lei siamo invece a quota due matrimoni, il nuovo marito è Keith Urban.